Символізм українського воїна, – Садовий розповів про велетня біля Опери у Львові

Днями у Львові встановили величезну скульптуру, яка немовби підтримує Оперний театр у серці міста. Італійський митець вирішив розмістити її у Львові на знак підтримки всій Україні в нелегкий час війни. "Містер Арбітріум" викликав жваве обговорення у мережі.

Про це 24 Каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий. Він наголосив, що скульптура "Містера Арбітріума" символічна з кількох причин.

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Символізм нової скульптури у Львові

Скульптуру "Містер Арбітріум" встановили у Львові 28 червня. Її привезли із Флоренції, де раніше вона милувала італійців. Львів – також не кінцева точка для скульптури. Далі вона поїде до Брюсселю. Однак у львів'ян та гостей міста є ще чотири місяці, аби на власні очі побачити цікавий перфоманс біля Оперного театру.

На жаль, поки невідомо про розміщення скульптури в інших містах. Адже станом на зараз "Містер Арбітріум" має визначений порядок.

З одного боку вона штовхає, а з іншого – вона підтримує. Це символізм українського воїна, який сьогодні штовхає біду від нас і підтримує весь демократичний світ від російської агресії,

– пояснив Андрій Садовий.

Скульптура викликала великі дискусії в мережі. Адже львів'яни не розуміли, що це за скульптура та чи її фінансували з бюджету міста.

Але мер Львова запевнив, що жодної гривні з бюджету не витрачали. Це благодійна мистецька акція для промоції мистецтва.

"Хто б що не казав, для нашої країни важлива велика кількість креативних, мудрих людей. Культура – це є фундамент, на якому будуються цінності та наше нове життя", – наголосив Садовий.

Зауважимо, що автор скульптури Емануеле Джіаннеллі приїжджав до Львова представити свій витвір. Він також висловив свою підтримку Україні.

Андрій Садовий про нову скульптуру у Львові: дивіться відео

Скульптура "Містер Арбітріум": що відомо