Десятки мільйонів гривень і тривале відновлення: коли знову запрацює Мистецький арсенал

Росія 15 червня спрямувала свої безпілотники у Національний заповідник "Києво-Печерську лавру". Другий дрон влучив по Мистецькому арсеналу, який розташований поруч.

Як розповіла ведуча 24 Каналу Софія Назаренко, вибух пролунав о п'ятій ранку, там вже працювали рятувальники, які ліквідовували наслідки після першого влучання. Вони одразу почали роботи з гасіння пожежі в Мистецькому арсеналі.

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Росія знищила тисячі костюмів й мільйони предметів одягу

У Мистецькому арсеналі пошкоджено горище. Втім, музейна колекція не постраждала. Цікаво, що там якраз готували виставку. Попри все, двері для відвідувачів планують відкрити найближчим часом. Самі ремонтні роботи проведуть ближче до завершення осені. Сподіваються, що взимку вже все буде полагоджено.

"Не постраждали жодні мистецькі роботи. Ми саме готували величезну художню виставку, яка мала показувати український живопис кінця 80-х років. Ми сподіваємося, цю роботу все-таки закінчити й представити згодом. Але найважливіше, що нічого не постраждало", – розповіла директорка Мистецького Арсеналу Олеся Островська-Люта.

Вона додала, що процес відновлення триватиме певний час. Він коштуватиме щонайменше десятки мільйонів гривень. Наразі точної суми немає, адже відбувається оцінка наслідків.

Росія пошкодила кіностудію Довженка: дивіться відео

Окрім Мистецького арсеналу, також постраждала Національна кіностудія імені Олександра Довженка. Туди прямо влучили 2 російські ракети. Відомо про знищення найбільшої колекції костюмів українського кінематографа – понад 100 000 костюмів та 3 мільйони предметів одягу загалом.

Хоча всюди вибиті вікна, кіностудія свою роботу не зупиняє. Вже в суботу 20 червня там планують приймати відвідувачів.

Відвідування продовжується. Вже запланована чергова екскурсія, вони відбуваються у нас постійно. Тепер ми будемо показувати не тільки наші павільйони, реквізитний цех, ретро автомобілі, але й наслідки російської агресії – те, що пошкоджене й те, що знищене,

– зауважив гендиректор Національної кіностудії ім. Олександра Довженка Андрій Дончик.

Нагадаємо, під час обстрілу 15 червня серйозно постраждав Успенський собор Києво-Печерської лаври. У нього на 80% знищений дах. За попередніми підрахунками, на відновлення Лаври знадобиться понад 500 мільйонів гривень. Роботи можуть тривати близько двох років.

Загалом внаслідок російської атаки загинуло 5 людей, серед 35 поранених є діти, вагітна жінка. Росія обстріляла багатоповерхівки, знищила 3 житлові будинки, пошкодила садочки, заклади освіти. Через удар по лініях електромереж без світла залишилося понад 140 тисяч киян.