Місто Героїв, а не місто-герой: Резніков хоче дерадянізувати почесні звання

Олексій Резніков виступив з ініціативою дерадянізації почесних звань. Зокрема, зміни звання "місто-герой".

Міністр оборони вважає, що доречніше використовувати "Місто Героїв". Про це чиновник сказав в ефірі національного радіомовлення, повідомляє 24 канал.

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Героїчними є не міста і не каміння, героїчними є люди, які там живуть: цивільні, військові, медики, рятувальники,

– наголосив Резніков.

Міністр надіється, що невдовзі президент Володимир Зеленський своїми указами закріплюватиме статус "Місто Героїв". Адже "місто-герой" – походить з радянських часів.

Резніков закликав українців разом поширювати цю ініціативу.

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