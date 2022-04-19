Місто готується до оборони: у Запорізькій міськраді розповіли про бої в області

На Запоріжжі почалися інтенсивніші бої. Через це довелося закрити рух між Бердянськом та Запоріжжям і в Оріхівському напрямку.

Про це розповів секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

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Окупанти планують провокацію на Великдень

За його словами, окупанти готують провокації на Великдень. За попередньою інформацією, планують обстріляти храми Запорізької області.

"Поширюйте цю інформацію серед своїх родичів та друзів. Бережіть себе та близьких", – написав Куртєв.

Деталі боїв на Запоріжжі

Секретар міськради розповів, що підрозділи окупантів продовжують зосереджуватися у визначених районах області. Йдуть бої у Пологівському районі.

Окупанти планують покращити своє тактичне положення і тому намагаються вести наступальні дії на напрямку Покровське – Гуляйполе. Вони хочуть загарбати Запорізький край, але наші відважні воїни героїчно борються за рідну землю,

– наголосив він.

Місто готується до оборони

У самому Запоріжжі підрозділи тактичної групи продовжують готувати місто до оборони, патрулюють блокпости та охороняють важливі об’єкти.

"Патрульна поліція міста та поліція охорони продовжують стежити за громадським порядком. За час комендантської години вони затримали 20 осіб. З них 17 чоловіків, їм вручено повістки", – сказав Анатолій Куртєв.

До слова, російські окупанти 18 квітня обстріляли з "Градів" населені пункти Оріхів та Преображенку на Запоріжжі. Серед постраждалих – 14-річна дівчинка. Її з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

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