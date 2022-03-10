Місто готується, треба захищати кожен сантиметр землі, – Садовий про оборону Львова

Львів активно готується оборонятися від російських окупантів. Вже сформовані бригади, які у разі атаки загарбників захищатимуть місто та область.

Про це в ефірі 24 каналу розповів мер Львова Андрій Садовий. Наразі сформували 103 бригаду Сил територіальної оборони, яка опікується Львівською областю.

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Водночас сформована 125 бригада тероборони, під опікою якої перебуває власне Львів. Також у Львові сформували 48 сотень добровольчих об'єднань, які мають допомагати територіальній обороні.

За інформацією міського голови Львова, тероборона наразі проходить вишкіл, навчання. Отримали локації для розміщення.

Треба захищати кожен сантиметр нашої землі, – Садовий

Крім того, у місті переробили на так звані протитанкові їжаки навіть старі рейки.

Сьогодні місто готується у всіх напрямках. Треба захищати кожен сантиметр нашої землі – нема альтернативи,

– наголосив Андрій Садовий.

Мер Львова зазначив, що ракетні удари можуть бути спрямовані в будь-яке місто, що неможливо передбачити, але готовність, вишкіл – завжди шлях до перемоги.

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