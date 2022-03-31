Місто наче спалена земля, – мер про те, що зробили окупанти з Тростянцем

Українські захисники 24 березня звільнили місто Тростянець, що на Сумщині. У місті проблеми зі зв'язком, водою, опаленням та газопостачанням.

Про це розповів мер Тростянця Юрій Бова в інтерв'ю. Він зазначив, що у місті лише інколи з'являється мобільний зв'язок, для цього треба виїжджати за населений пункт або виходити на підвищення.

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Зв'язок то з'являється, то зникає, – мер

Зараз ми маємо запустити дизельні генератори, мобільні станції. Полагодити пошкоджені кабелі. Та багато іншого. Зв'язок то з'являється, то зникає. Проте ми над цим працюємо кожного дня,

– запевнив Бова.

Опалення у населеному пункті є лише частково – у тих будинках, де не було пошкоджено газопостачання. Рятує те, що місцеві мешканці можуть увімкнути котли, проте це лише у випадку, якщо система не потребує прокачування води. У 90% квартир це, на жаль, неможливо.

Деякі мікрорайони взагалі без газу

Деякі мікрорайони залишаються без газу взагалі, оскільки ворог влучив в мережу високого тиску. Над тим, аби полагодити систему, посилено працюють газовики.

Водопостачання немає по всьому місту. Тому що немає й електрики. Вона зараз лише починає з'являтися. Сумиобленерго активно веде ремонт,

– пояснив мер.

Роботи ускладнюються тим, що передусім територію мають оглядати сапери, адже розтяжки можуть бути повсюди. Небезпека – у лісопосадках, паркових зонах, на дорогах.

Люди беруть воду з криниць. Також вода є в гуманітарному штабі, її роздають у пляшках., бо всі АЗС просто викачали росіяни. Мер звертається з проханням допомогти Тростянцю також

Бова з сумом констатує: багато об'єктів просто фізично знищили. Тростянець був красивим та охайним, а зараз нагадує місцями якусь випалену землю.

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