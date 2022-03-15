Місто Охтирка стоїть, не зважаючи на 30 авіабомб та артилерійські обстріли від росіян

За 20 днів війни Росія скинула на Охтирку в Сумській області 30 авіабомб. Міський голова Павло Кузьменко десятки разів повторює, що місто не здається.

У 93 ОМБР "Холодний Яр" заявили, що Росія продовжує обстрілювати місто з "Ураганів", "Смерчів", "Градів". Також окупанти використовують артилерію калібру 152 міліметри.

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Шалені руйнування Охтирки

Російські найманці знищила цілі житлові квартали, теплоелектроцентраль, нафтові підприємства, будівлю міськради та інші адміністративні будівлі центру, вокзал. Продовжують тероризувати обстрілами дитячий садок. Один зі снарядів утворив озеро із каналізаційних вод 25 метрів у діаметрі.

Та Охтирка не здається! І 93 бригада "Холодний Яр" їй в цьому допомагає. Ворог хотів зайти у місто ще від початку повномасштабної війни, але не вдалося. Всі їхні колони техніки жорстко розстрілюються ще далеко на підступах до міста у десятках кілометрів. А всю вцілілу техніку бригада забирає собі на озброєння,

– заявили воїни.

Що каже мер про ситуацію в місті

Міський голова показав бригаді, що в місті особливо постраждало від окупантів. Одне з місць – звичайні дерев'яні хати, де 14 березня загинуло три літні жінки. Одна з них повернулася лише на один день зібрати речі. Зруйнована також місцева ТЕЦ. Під завалами досі шукають загиблих.

Мер Павло Кузьменко вкотре нагадав, що Росія порушує Женевську конвенцію, бо використання таких ракет заборонено у світі. Окрім того, заборонені тортури холодом. Адже найменша температура в місті без опалення сягала днями -17 градусів.

"Вони гадали, що вдарять по теплоелектроцентралі, і місто буде без тепла, всі впадуть на коліна і будуть просити: "Путін, поможи!" А ми кажемо: "Путін, здохни!" – каже він.

Також Кузьменко звернувся до лідерів світової спільноти, які у 1994 році обіцяли нам захист в обмін на ядерне роззброєння. Він наголосив, що тоді в Охтирському районі були дві військові частини з балістичними ракетами і ядерними боєголовками.

Я хочу запитати у цих лідерів: якби ми тоді зберегли ці балістичні ракети, чи була б в Україні війна? Ми повірили сильним світу, які зараз сидять і кажуть: це не наша війна. Але це і їхня війна,

– сказав він.

Водночас Кузьменко наголосив, що всі поранені в Охтирці отримують медичну допомогу, лікарня працює цілодобово. Медикаментів у місті достатньо.

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