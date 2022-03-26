Місто-руїна, місто-трагедія: як виглядає Маріуполь після "визволення" Путіна

26 березня 2022 , 13:25
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Джерело:

телеграм "АЗОВ - Маріуполь"

Від початку березня Маріуполь перебуває у блокаді окупантів. За цей час вони своїми обстрілами фактично зруйнували місто.

Російські окупанти нищать українські міста. У Маріуполі майже не залишилося вцілілих будівель.

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Маріуполь із приходом окупантів перетворився на руїну. Місто – в диму від пожеж, що виникли внаслідок атак.

Серед небагатьох вцілілих будівель – храм Покрови Пресвятої Богородиці. Але навіть він потьмянів після атак окупантів.


Як зараз виглядає Маріуполь / Фото "АЗОВ – Маріуполь"

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Автор: Іван Магуряк