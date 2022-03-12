Місто стоїть твердо, 400 тисяч героїв борються, – морпіхи про ситуацію в Маріуполі

Російські окупанти не припиняють постійні бомбардування Маріуполя. Проте українські захисники запевняють, що місто стоїть твердо, а тисячі героїв борються до останнього.

Маріуполь став яскравим символом динамічного розвитку та надії, маяком для всіх окупованих територій. І це неабияки нервувало Росію, тож зараз місто страждає від російських загарбників.

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36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського наголосила, що путінські нелюди прийшли нищити нашу країну та наші міста.



Маріполь після обстрілів окупантами / Фото морпіхів

Ось так виглядає Маріуполь сьогодні. Подивіться, що зробили із ним російські фашисти – там сотні загиблих, тисячі поранених, а саме місто зруйноване.

Але життя все одно бере гору над смертю. Жінки народжують діточок навіть у підвалах. Маріупольці тримаються разом. Незнайомі люди допомагають та рятують один одного. 400 тисяч героїв борються за життя. Місто стоїть твердо. Не здається окупантам,

– заявили морпіхи.

Окупанти майже знищили Маріуполь, але їм ніколи не вдастся знищити українську мрію. Українці відбудують свій дім.

До слова, радник Офісу Президента Олексій Арестович вважає, що окупанти переносять досвід Сирії на Україну.

"Головна болюча точка – Маріуполь. Маріуполь зносять з лиця землі. Вони роблять з Маріуполя Алеппо. Це показове місто, на яке вони збираються вказувати і казати: "Ви ж не хочете, як в Маріуполі?" – сказав Арестович.

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