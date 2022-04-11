Місто, у яке прийшла смерть під прапором Росії: моторошне відео про Маріуполь

Маріуполь донедавна був містом, яке швидко розвивалося та росло. Проте зараз туди прийшла смерть і руйнація, які супроводжувалися прапорами Росії.

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк 11 квітня оприлюднив відео, яке показує, що принесла нам "братська любов" Росії. Він також наголосив, що досі в місті залишаються українські воїни, які попри все демонструють неймовірну незламність.

Зауважте Маріуполь має триматися якнайдовше – так буде більше шансів його врятувати, – Арестович

"Світ мовчить і спостерігає за геноцидом"

Подоляк повідомив, що зараз у Маріуполі знищені вже 90% будівель. Від постійних російських бомбардувань і обстрілів там загинули вже десятки тисяч людей.

Оточені та заблоковані українські воїни. Від початку ми просимо в партнерів танки та літаки, щоб отримати шанс. Світ мовчить і спостерігає за геноцидом в онлайн-режимі,

– написав Подоляк.

Важливо, що російська пропаганда вже багато разів казала, що для "зачистки" Маріуполя знадобиться кілька днів. Проте воїни України, які захищають місто, вже стали новими "кіборгами". Тобто, попри все, не відступають, як це робили оборонці Донецького аеропорту у 2014 – 2015 роках.

Моторошні кадри з Маріуполя: дивіться відео

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