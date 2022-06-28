Місце, де росіяни всім плюють у лице, – радник глави МВС про нове засідання ООН щодо Кременчука

За останні 4 місяці, всі ці зібрання ООН лише продемонстрували, що це просто майданчик для обміну думками, доволі часто, ще й безглуздих. Тому чекати великих змін чи конкретних дій – не варто.

Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів. Він також зазначив, що весь цивілізований світ чудово розуміє, що Росія бреше стосовно обстрілів Кременчука.

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"Я ще розумію, що під час Другої світової можна було звинувачувати когось у фейкових даних про обстріл чи про постановку, адже не було соцмереж та інформація так швидко не поширювалася", – говорить Андрусів.

Але так безпардонно в обличчя брехати, що ми ледь не стягуємо до місця вибуху трупи, ну вибачте,

– додає радник міністра внутрішніх справ.

Засідання ООН – це те місце, де росіяни всім плюють обличчя, каже Віктор Андрусів. За його словами, звертати увагу чи обговорювати ці зібрання не варто.

Коротко про терористичний акт росіян – обстріл ТРЦ в Кременчуці

У другій половині дня 27 червня дві російські ракети вдарили по місту Кременчук, що на Полтавщині.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що одна ракета впала на стадіон, а друга – поцілила в торговий центр, де попередньо перебували орієнтовно 1000 людей.

За словами президента Володимира Зеленського багато людей встигли вийти з приміщення, проте всередині ще залишалися люди – працівники, частина відвідувачів.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що окупанти атакували торговий центр із Курської області надзвуковими крилатими ракетами Х-22. Смертоносні ракети випустили з дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Відомо, що авіація ворога злетіла з аеродрому Шайковка.

У ДСНС станом на 07:00 28 червня повідомили оперативну інформацію щодо ракетного удару. У відомстві зазначають, що пошуково-рятувальні роботи все ще тривають. Продовжується розбирання будівельних конструкцій, пошкоджених внаслідок ракетного удару. Для цього рятувальники використовують важку інженерну техніку, а також засоби малої механізації.

Особливості ракети Х-22, якою нанесли удару по ТЦ Кременчука – дані від Повітряних сил

Наразі до ліквідації наслідків ракетного удару залучені 440 людей. Серед них – 14 психологів, які працюють з потерпілими та їхніми рідними. Крім того, ДСНС використовує 70 одиниць техніки, щоб прискорити рятувально-пошукові операції.