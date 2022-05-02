Місцеві повідомляють про потужний вибух в Одесі: залишайтесь в укриттях

В Одесі повідомляють про потужний вибух. Місцевих просять залишатися в укриттях.

Про вибухи повідомили очевидці, згодом про це написали місцеві пабліки та ЗМІ.

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Місцеві повідомляють про сильний вибух. Будьте обережні,

– йдеться у повідомленні.

Наразі немає жодних деталей.

Повідомлення про вибухи з'явились майже відразу після сигналу про повітряну тривогу в області – близько 18:30.

В Одесі триває комендантська година

Нагадаємо, в Одесі запровадили тривалу комендантську годину, яка розпочалася о 22:00 1 травня й закінчиться о 5:00 3 травня. Жорсткі обмеження ввели через події 2 травня у 2014 році.

Дата є сакральною для росіян. Тоді в Одесі під час масових сутичок загинуло майже півсотні людей, а близько 200 отримали поранення.

Останні новини про ситуацію в Одесі

Державне бюро розслідувань спіймало 12 людей, які обґрунтовано підозрюються у підготовці диверсій, протестів і заколотів. За оперативною інформацією, зловмисники також вели активу роботу з підбурення одеситів до масових безпорядків у місті.

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