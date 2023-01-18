Глава МВС Денис Монастирський загинув внаслідок падіння вертольота в Броварах

У середу, 18 січня, у Броварах упав вертоліт. Причини трагедії наразі встановлюють.

У результаті падіння гвинтокрила у Броварах на Київщині загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ. Спершу про це повідомила 24 Каналу речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова.

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Унаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС

Голова Національної поліції Ігор Клименко уточнив, що загинув міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, перший заступник міністра та державний секретар.

Наразі відомо про 16 загиблих, з них 2 дітей. З них 9 перебували на борту гвинтокрила. 22 потерпілих перебувають в лікарні, з яких 10 дітей. На місці працюють всі профільні та спеціалізовані служби. Триває огляд місця події.

Що відомо про падіння літака в Броварах

Раніше повідомлялося, що вранці 18 січня поблизу дитсадку у Броварах впав гелікоптер. Як повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко, розбився гвинтокрил ДСНС.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба зазначив, що під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу. Усіх евакуювали. Є постраждалі. На місці падіння працюють швидкі, поліція та пожежники.