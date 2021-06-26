На місці обвалення багатоповерхівки у Майамі спалахнула пожежа: що відомо

У місці обвалення багатоповерхівки у Майамі спалахнула пожежа. Мовиться про загорання, яке знаходиться глибоко під завалами.

Загорання трапилось всередині під завалами. Тож влада не може назвати джерело загорання.

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У обваленій багатоповерхівці у Маямі – пожежа

Пожежа, яка виникла під завалами, заважає рятувальникам працювати та шукати людей. Глава округу Майамі-Дейд Даніелла Лівайн Кава заявила, що джерело вогню знаходиться глибоко під завалами. вона заявила, що загорання "дуже глибоке" та розміщене під завалами.

Попередньо відомо, що рятувальники намагаються локалізувати загорання. Для цього вони викопували траншеї.

Яка причина пожежі

Попередньо відомо, що також ймовірно вибухнув один з нижніх поверхів на північній стороні. Також у повітрі був сморід. Припускають, що це був запах подібний до сірки. Місцеві політики кажуть, що був сморід.

Під завалами ймовірно перебувають понад 100 людей. Адже раніше влада повідомляла, що кількість зниклих безвісти зросла до 159 осіб.



Рятувальники зробили траншеї, щоб впоратись з пожежою / Фото AP

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