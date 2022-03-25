На місці зупинки російського потяга у Вільнюсі роблять оголошення про війну в Україні

Оголошення про війну в Україні та жахливі банери з фотографіями наслідків агресії Росії проти мирних жителів України розмістили на місці зупинки російського потяга у Вільнюсі.

Таку інформацію розмістив у своєму телеграм-каналі колишній заступник Міністра МВС України Антон Геращенко.

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За словами Антона Геращенка, на залізничному вокзалі у Вільнюсі при стоянці поїзда "Москва – Калінінград" гучномовцем звучить оголошення про війну в Україні.

Текст оголошення у Вільнюсі:

Шановні пасажири поїзда №29 "Москва – Калінінград"!

Сьогодні Путін убиває мирних мешканців України. Ви згодні з цим?

Також поруч із зупинкою російського потяга розмістили банери з таким самим текстом та жахливими фотографіями наслідками війни, яку розпочала Росія проти України.

Фото банерів:

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