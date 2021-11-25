Місця для аеропортів на Донбасі вже визначили: чекають погодження від ЗСУ

Місця для будівництва двох нових цивільних аеропортів на Донбасі вже визначені. У Міністерстві інфраструктури очікують на остаточне підтвердження від Збройних сил України.

Скоро ці точки мають презентувати. Однак поки що чекають підтвердження від військових. Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Важливо На Донбасі можуть з'явитися 2 нових аеропорти: у Кабміні озвучили перші подробиці

Кубраков зауважив, що наразі відбуваються всі передпроєктні роботи, тому час не втрачають. Де будуть аеропорти За словами міністра, один аеропорт збудують на півдні України ближче до Маріуполя. Проте він наголосив, що не в самому Маріуполі, бо місто розташоване близько до лінії розмежування. Інший аеропорт планують збудувати між Краматорськом та Слов'янськом. Добудовуватимуть й аеропорт на Закарпатті Крім цього, Кубраков зазначив, що будівництво злітно-посадкової смуги нового аеропорту на Закарпатті можуть розпочати в середині наступного року. За його словами, всі відповідні документи на землю вже є. "Це буде головний аеропорт Закарпаття", – сказав Кубраков.

Що відомо про будівництво аеропортів на Донбасі

Ще у лютому 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі хочуть побудувати ще 2 аеропорти, які будуть тимчасовою альтернативою летовищам в окупованих Донецьку та Луганську.

Кубраков раніше озвучував, що будівництво зможуть завершити вже за 2 роки, тобто до 2023.

До 2014 року на сході України діяли 3 аеропорти – в Донецьку, Маріуполі та Луганську. Усі вони тепер закриті, а ті, що розташовані на окупованих територіях, зруйновані.