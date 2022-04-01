Місця для компромісу дуже мало: хочеться тільки нищити ту мерзоту

Коли бачиш, що ці покидьки зробили з нашими містами, місця для компромісу дуже мало.

Коли бачиш той біль, втрати, та руйнування, хочеться тільки нищити ту мерзоту.

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Дуже шкода діток, які ні в чому не винні і постраждали через цю наволоч.

Віримо в перемогу!

Але я вірю в нашу перемогу, зараз вся країна на неї працює!

Україна вся як одна піднялась на боротьбу з ворогом. Волонтери, бізнес, вчителі, добровольці, медики, бандити та взагалі всі, навіть перелічувати не треба.

Вже всі російські пропагандисти кажуть, що росіянам треба почекати, бо ми, бач, навчились за ці всі роки воювати.. Абасрались.. так і скажіть. А взагалі – їм треба готуватись до розвалу їх країни, та до судів над воєнними злочинцями.

Друзі, у нас по переду перемога. Ми на своїй землі. Тут наші будинки, родини, наші міста, тут наша Батьківщина, нам є за що і за кого боротись і ми обов'язково переможемо цю орду.