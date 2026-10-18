Місця пуску дронів і рембаза техніки: ЗСУ завдали нових ударів по окупантах

Сили оборони 17 жовтня та в ніч на 18 жовтня завдали ударів по низці військових об'єктів армії Росії. Під приціл потрапили майданчик пуску дронів, рембаза бронемашин на Луганщині та скупчення піхоти.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Подробиці роботи ЗСУ

Захисники накрили місце зберігання, підготовки та безпосереднього пуску російських ударних дронів у районі Донецька.

У військовому відомстві пояснили, що цей удар суттєво зменшує спроможності ворожої армії атакувати територію України та цивільну інфраструктуру безпілотниками різних модифікацій.

Удар по ремонтній базі угруповання "Юг"

Крім того, українські воїни уразили ремонтну базу автомобільної техніки та бойових броньованих машин російського угруповання військ "Юг", розташовану поблизу Суходільська на Луганщині.

Завдане ураження значно ускладнює відновлення пошкодженої техніки окупантів та її оперативне повернення до передових бойових підрозділів.

Ще однією підтвердженою ціллю стало зосередження живої сили одного з підрозділів армії агресора в районі населеного пункту Дубове Донецької області.

Системне вибивання логістики окупантів

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські захисники регулярно вибивають базування ворожих операторів безпілотників і знищують ворожу логістику. Зокрема, у середині жовтня Сили оборони уразили сховища ударних дронів у районі селища Гвардійське в тимчасово окупованому Криму.

Також раніше повідомлялося, що українські військові завдавали ударів по ремонтно-відновлювальній базі росіян у тому ж Суходільську, а також по ворожих складах пального й боєприпасів на окупованому Донбасі.

А протягом ночі й ранку 18 жовтня дрони атакували важливі для росіян об'єкти в Санкт-Петербурзі. Йдеться, зокрема, про нафтовий термінал і склад компанії Ozon. Один із безпілотників влучив по мосту, цей момент навіть зафіксували на відео.