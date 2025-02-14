На місцях влучань спалахнули пожежі: росіяни атакували Одеський район безпілотниками

Російські війська атакували Одеський район безпілотниками у ніч на 14 лютого. Є пошкодження припортової інфраструктури.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

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Які наслідки атаки на Одеський район

Російські війська атакували Одеський район ударними БпЛА. Внаслідок атаки було пошкоджено припортову інфраструктуру та недіючу базу відпочинку. Крім того, осколками було уражено легковий автомобіль.

Росіяни атакували Одеський район / Фото Олега Кіпера

На місцях влучань спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували вогнеборці. На щастя, люди не постраждали. На місці працюють всі відповідні служби,

– розповів голова ОВА.

Наразі правоохоронці фіксують усі наслідки чергової атаки росіян проти цивільного населення Одещини.

На місці російської атаки виникла пожежа / Фото Олега Кіпера

Нагадаємо, що у ніч на 14 лютого росіяни випустили по Україні 133 ударних БпЛА. Сили ППО України збили 73 дрони, ще 58 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.