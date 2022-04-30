Місяць з часу перемоги українців на Півночі – однієї з найбільших в історії ЗСУ

Минув місяць з того часу, як українські захисники прогнали російських окупантів з Півночі країни. ЗСУ вщент розбили плани Кремля захопити Київ.

Залишки окупаційних військ ганебно втекли з Київської, Сумської та Чернігівської областей. Щоб приховати свою нищівну поразку, міноборони Росії заявило, що у них буцімто ніколи не було планів захопити українську столицю.

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Виповнився місяць з перемоги України на північному фронті

У Сухопутних військах ЗСУ розповіли, що саме 29 березня російські окупанти почали втечу з Півночі України. Своєю чергою, у міноборони Росії заявили про "суттєве скорочення активності на київському напрямку".

Ця подія ознаменувала одну з найбільших на сьогодні перемог українських військових, повністю зруйнувавши плани кремля щодо війни в Україні. А також відкрила світу справжнє обличчя російської армії мародерів та ґвалтівників,

– зауважили захисники.

Операцією з оборони Києва та Київської області командував генерал-полковник та командувач Сухопутних військ ЗСУ, Герой України Олександр Сирський.



Бійці ЗСУ прогнали окупантів з Півночі / Фото Сухопутних військ ЗСУ

Українські захисники продовжують нищити загарбників разом із технікою

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти зазнають нищівних втрат. Станом на 29 квітня бійці ЗСУ ліквідували щонайменше 23 тисячі загарбників. Окрім того, українські бійці знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

Лише 28 квітня захисникам вдалося ліквідувати приблизно 200 російських військових. Також вони знищили 16 ворожих танків, 29 броньованих машин, 4 артилерійські системи, 1 засіб ППО, 2 літаки, 7 автомобілів та 14 безпілотників.

Морські піхотинці також продовжують ліквідовувати ворогів усіма наявними способами. Вони оприлюднили відео, на якому видно, як захисники 29 квітня філігранно знищили 2 бойові машини загарбників.

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