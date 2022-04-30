Місяць з часу перемоги українців на Півночі – однієї з найбільших в історії ЗСУ
Джерело:Сухопутні війська ЗСУ
Минув місяць з того часу, як українські захисники прогнали російських окупантів з Півночі країни. ЗСУ вщент розбили плани Кремля захопити Київ.
Залишки окупаційних військ ганебно втекли з Київської, Сумської та Чернігівської областей. Щоб приховати свою нищівну поразку, міноборони Росії заявило, що у них буцімто ніколи не було планів захопити українську столицю.
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Виповнився місяць з перемоги України на північному фронті
У Сухопутних військах ЗСУ розповіли, що саме 29 березня російські окупанти почали втечу з Півночі України. Своєю чергою, у міноборони Росії заявили про "суттєве скорочення активності на київському напрямку".
Ця подія ознаменувала одну з найбільших на сьогодні перемог українських військових, повністю зруйнувавши плани кремля щодо війни в Україні. А також відкрила світу справжнє обличчя російської армії мародерів та ґвалтівників,
– зауважили захисники.
Операцією з оборони Києва та Київської області командував генерал-полковник та командувач Сухопутних військ ЗСУ, Герой України Олександр Сирський.
Бійці ЗСУ прогнали окупантів з Півночі / Фото Сухопутних військ ЗСУ
Українські захисники продовжують нищити загарбників разом із технікою
- З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти зазнають нищівних втрат. Станом на 29 квітня бійці ЗСУ ліквідували щонайменше 23 тисячі загарбників. Окрім того, українські бійці знищили тисячі одиниць ворожої техніки.
- Лише 28 квітня захисникам вдалося ліквідувати приблизно 200 російських військових. Також вони знищили 16 ворожих танків, 29 броньованих машин, 4 артилерійські системи, 1 засіб ППО, 2 літаки, 7 автомобілів та 14 безпілотників.
- Морські піхотинці також продовжують ліквідовувати ворогів усіма наявними способами. Вони оприлюднили відео, на якому видно, як захисники 29 квітня філігранно знищили 2 бойові машини загарбників.
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