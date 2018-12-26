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      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Артем Овдієнко

      Місяць воєнного стану: юридично тепер мир, а фактично...

      348
      Воєнний стан в Україні завершився
      Воєнний стан в Україні завершився / Колаж 24 каналу

      Місяць воєнного стану. Сьогодні сплив термін посиленого режиму служби правоохоронних органів та інших передбачених законом заходів.

      Робили це чи то для тренування мобілізації, а може через скупчення військ РФ на кордоні... Чи для перенесення дати виборів – була й така версія. Проте саме її президент категорично заперечував й робив це так заповзято, що замість 60 днів воєнного стану, які пропоновали в РНБО, зголосився лише на 30.

      Зрештою, для простого цивільного українця все завершилося лише стрибком іноземних валют в обмінниках.  А хтось поповнював запаси солі, сірників та вермішелі – розмір поповнення цих запасів у кожного українця залежав виключно від його прихильності до політиків-панікерів, наслухавшись яких, деякі вже готувалися і до Третьої світової.

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      На щастя – не сталося! Щодо вермішелі – зайвою точно не буде, а запас солі та сірників, як відомо, кишеню не тягне.

      І значно більше незручностей наш воєнний стан наробив пересічним росіянам. Порошенко заборонив громадянам країни-агресора чоловічої статі перетинати наш спільний кордон, включно з російськими туристами, бізнесменам, родичами, які прямували провідати тітку в Полтаві...

      Не виключено, що саме завдяки такій забороні в Україні не було масових протестів у день проведення церковного Об'єднавчого Собору. Подейкують, що Московському патріархату вельми складно виявилося влаштувати масові зібрання невдоволених українців, коли не можна завезти з Росії "невдоволених українців" для масовки. За даними вітчизняних прикордонників, протягом місяця воєнного стану у перетині кордону відмовили більше, ніж 15-ти тисячам російських чоловіків.

      З позитивного: резервісти з'їздили на збори. Хто на кілька днів відволікся від офісної рутини, хто на тиждень, а хто й на два... Роботодавець при цьому має за ці дні виплатити повну зарплатню, самі ж резервісти (а там були переважно ті, хто потрапляв ще у перші хвилі мобілізації) оновили своє спорядження та бойові навички. Особисто я вельми тішився, коли у фейсбуці читав їхні відгуки про нинішній рівень забезпечення української армії, адже вони пам'ятають те, що мали у 2014-у. Зараз і кращі однострої маємо, і амуніція. Та й годували їх відверто краще.

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      Щодо зброї, то сьогодні концерн "Укроборонпром" прозвітував, що за 2018-й передав армії 2,5 тисячі одиниць новітньої високоточної зброї. Зокрема, йдеться про сотні ракетних комплексів із лазерним наведенням "Корсар", "Стугна-П" та переносні "Бар’єри". Це не "Джавеліни", звісно, втім американську зброю за домовленістю із Пентагоном нам можна тримати лише в третьому ешелоні оборони, вона на крайній випадок прориву російських танків. А от з вітчизняних ракетних комплексів можна гатити із самого нуля, що, звісно, додає нам оптимізму, а ворогу – мокрих штанів.

      Отже, на сьогоднішньому засіданні Ради нацбезпеки й оборони наш Верховний головнокомандувач оголосив про завершення воєнного стану. Каже, не все встигли, що хотіли, утім, пролонговувати воєнний стан він не став, щоби не мати обвинувачень у намаганнях зірвати президентські вибори.

      Отже, де-юре натепер ми у стані миру, але де-факто війна з Росією триває! І тут, як не крути, перемога буде за нами.

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      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини політики Новини України Воєнний стан в Україні Петро Порошенко Публікації Президент України
      Джерело: 24 Канал
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