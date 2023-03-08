Одна з прапором ЄС проти водомета: смілива жінка у Грузії стала зіркою соцмереж

У Грузії спалахнули протести проти ухвалення законопроєкту про іноагентів. Беззбройні грузини стояли під будівлею парламенту, відстоюючи свої права. Зокрема, ця мужня жінка з прапором ЄС.

Мережею розлетілося відео з мітингу у Тбілісі, який відбувся 7 березня. Під час нього грузини виступали проти схвалення законопроєкту про так званих іноагентів.

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Розмахувала прапором, попри водомети

На відео, яке виклали у мережі, можна побачити сміливу грузинку. Вона мужньо стояла та розмахувала прапором Євросоюзу, поки правоохоронці намагалися змити мітингувальників з допомогою водометів.

В якийсь момент людей навколо збивала з ніг потужна хвиля води. Але вони вставали та продовжували відстоювати свої права. Намагалися поліцейські змити і саму жінку, але їм це не вдалося. Її з усіх боків обступили інші учасники акції протесту, захищаючи від крижаної води.

Жінка мужньо розмахувала прапором ЄС під час мітингу: дивіться відео

Це чергова демонстрація того, що сила людей у їхній єдності. І ми дуже пишаємося грузинами, які зараз борються за своє майбутнє та своїх нащадків.

Коротко про мітинг у Грузії

Неспокійно у Тбілісі було ще вдень 7 березня. Тоді стало відомо, що парламентарі під час пленарного засідання планують ухвалити низку законопроєктів. Серед них – про так званих іноагентів.

Невдовзі під парламентом небайдужі громадяни країни розгорнули прапори Грузії та Євросоюзу. Таким чином вони хотіли нагадати парламентарям, що їхній курс на Європу, а не до Росії, в якій такий закон уже діє.

Згодом мітингувальників почали розганяти правоохоронці. Прибув під будівлю парламенту також спецназ. Учасників акції хотіли прогнати з допомогою сльозогінного газу та водометів.

На ситуацію в країні відреагувала президентка Грузії, яка перебуває у США. Саломе Зурабішвілі не лише скасувала всі заплановані в ООН зустрічі. Вона також наголосила на тому, що "накладе вето" на цей закон.

Звертаюся до вас, до тих, хто сьогодні ввечері стоїть на Руставелі, як я стояла сама багато разів. Я поруч із вами, тому що ви представляєте вільну Грузію. Країну, яка належить до вільної Європи і ніхто не зможе її забрати. Цей закон нікому не потрібен, він написаний під диктовку Москви,

– наголосила вона.