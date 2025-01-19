Скаржаться на місцеву владу: в Курську біженці з Суджі та прикордоння вийшли на мітинг

У центрі Курська десятки жителів Суджанського, Коренєвського та Большесолдатського районів області вийшли на мітинг. Так росіяни намагалися висловити невдоволення роботою місцевої влади та вимагали вирішення житлових питань.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода". Зазначається, що на центральній площі Курська зібралося близько 50 протестувальників.

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Що вимагали росіяни в Курську

Росіяни, які переїхали зі своїх будинків після початку бойових дій на Курщині та режиму надзвичайної ситуації, скаржаться на затримки у видачі житлових сертифікатів та відсутність матеріальної допомоги з осені.

Варто зазначити, що до протестувальників все ж вийшов тимчасово виконуючий обов'язки губернатора регіону Алєксандр Хінштейн. Він наголосив, що всі нібито отримають сертифікати на житло.

Водночас Хінштейн поклав провину в такій ситуації на регіональних чиновників та заявив про серйозні проблеми в управлінні та корупційних схемах.

Я не довіряю всім чиновникам Курської адміністрації. За деякими з них мною була направлена ​​інформація до правоохоронних органів. Багато хто має за те, що тут відбувалося, відповісти,

– сказав він.

Очільник області також пообіцяв провести зустріч з ініціативною групою суджан.

Цікаво, що раніше Роскомнагляд заблокував спільноту переселенців із Суджі у "ВКонтакте", де росіяни анонсували мітинг через проблеми з житлом.