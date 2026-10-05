У Росії пройшов мітинг "проти царя": затримали близько 60 людей

У столиці Росії силовики розігнали мітинг комуністів та затримали десятки його учасників. Правоохоронці почали хапати людей після того, як у натовпі залунали гасла проти "Єдиної Росії".

Як повідомляють росЗМІ, акція 4 жовтня розпочалася біля пам'ятника на Селянській заставі. Його організували на честь подій 1993 року, відомих як "розстріл Білого дому".

Як відбувалися затримання

Загалом на площу прийшло близько двох тисяч осіб. У ході брали участь переважно марксисти, представники партії "Яблуко" та група підтримки активіста Дмитра Морозова, якого силовики схопили напередодні.

Присутні скандували "Геть царя ", а також з закликами звільнити політичних в'язнів та забезпечити чесні вибори.

Ситуація загострилася, коли учасники почали вигукувати гасла проти партії чинної влади "Єдина Росія". За словами очевидців, після цього поліцейські буквально ввірвалися в натовп і почали затримувати мітингувальників.

У Москві силовики розігнали мітинг: дивіться відео

Загалом відбулося дві хвилі затримань. Загалом схопили близько 60 осіб, серед яких 26 представників КПРФ, 30 членів партії "Яблуко" та ще кілька активістів.

Затримання мітингувальників, що виступали нібито проти російської влади: дивіться відео

Нагадаємо, політологиня Альона Глівко розповіла, що російське керівництво відкладало масовий призов до завершення виборів, однак для Володимира Путіна це стане останнім заходом, бо він досі побоюється втратити владу. Перед мобілізацією росіян Москва, ймовірно, намагатиметься максимально збільшити кількість іноземних військових, зокрема з КНДР.