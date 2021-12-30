Митника, якого підозрюють у смертельній ДТП на Буковині, взяли під варту

На Буковині оголосили підозру митнику Вадиму Недузі, якого підозрюють у причетності до смертельного ДТП. У цей же день, 30 грудня, йому обрали запобіжний захід.

Він перебуватиме під вартою без можливості внесення застави. Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд Чернівців.

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У Державному бюро розслідувань уточнили, що у межах досудового розслідування було призначено 15 експертиз. Більшість із них уже завершені, а відповідних висновків – достатньо, аби повідомити про підозру. Слідство встановило, що авто митника рухалося із перевищенням швидкості, а сам він – був п'яним.

Що загрожує підозрюваному

Недуга раніше працював інспектором митного поста "Вадул – Сірет" Буковинської митниці. Наразі його вже звільнили з цієї посади. Зранку 30 грудня чоловіку повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп'яніння, яке спричинило смерть потерпілого.

Моторошна аварія на Буковині: що відомо

Трагічний інцидент стався ще у серпні 2021 року в селі Припруття. Водій Opel Insignia допустив зіткнення з автомобілем Audi та втік з місця. З'ясувалося, що це – митник Вадим Недуга.

митник Вадим Недуга. Тоді 21-річна пасажирка Audi загинула на місці, а сам водій – зазнав травм. Раніше Недугу вже судили через нетверезе водіння. У 2016 році він потрапив в аварію, в якому загинув пасажир його авто.

Недуга працював на Чернівецькій митниці, як і його батько Валерій. Раніше чоловік також обіймав посади на Львівській та Галицькій митницях.

Санкція статті, яку інкримінують колишньому митнику, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.