Митну службу взялись перезавантажити: є одне але

Тут "підвезли" чергове перезавантаження Митної служби – законопроєкт 6490 вже на сайті Верховної Ради.

Усі нюанси нового законопроєкту

Ну що ж, схрестили пальці і вкотре чекаємо справжньої реформи.

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Цього разу Держмитслужбу врятує кілька речей:

конкурс на посаду очільника, а також щорічний аудит його роботи;

чергова переатестація працівників;

посадові оклади від 30 прожиткових мінімумів для голови (близько 80 тисяч гривень) до 9,5 таких мінімумів для звичайного інспектора (близько 25 тисяч гривень), а також надбавки за різні вислуги.

Оптимістично, але поки що стримано радію цьому "рецепту". Маю перестороги.

Кабмін має призначити 9 людей в конкурсну комісію по відбору керівника, зокрема 5 осіб від міжнародних організацій. І тут основне питання – для чого Кабміну призначати 9 людей, якщо Кабмін і зараз має всі повноваження призначити керівників Держмитслужби. Виглядає так, що вони це не робили, бо це в них комісії не було! Невже та комісія якась дивотворяща?

Склад комісій – то окреме питання. Кого в комісію призначить Кабмін, думаю всім нам зрозуміло.

Є одне "але"

А от поважні міжнародні організації, які делегують в конкурсну комісію НАБУ фахівців міжнародного рівня у сфері правоохоронної діяльності та боротьби з корупцією – це дуже добре.

Проте у випадку з Держмитслужбою пропонується залучити міжнародні організації, які надавали технічну допомогу у сферах проведення структурних реформ, фінансової та технічної підтримки України, запобігання і протидії корупції.

Але є одне "але" – в НАБУ та в Держмитслужби різні статуси, функції та завдання. Тож виникає питання – чому в конкурсну комісію не запрошують профільних митних міжнародних експертів, фахівців з митної справи та права, а також профільну громадськість?

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Взагалі, "прозорі" конкурси сильно себе дискредитували. Все одно якимось дивом "перемагає" політичний ставленик. І міжнародники не завжди рятують!

Дуже хочеться, щоб з новими ініціативами по реформі митниці, не вийшло як із конкурсом в БЕБ та перетіканням туди кадрів податкової міліції, але тепер вже на гарантовані законом високі зарплати.