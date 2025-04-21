Митрополичі сади у Львові повернули УГКЦ: які плани щодо цієї території

Митрополичі сади у Львові планують перетворити на доступну для мешканців та гостей міста територію. Раніше ці сади офіційно повернули Українській греко-католицькій церкві.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.

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Що буде з Митрополичними садами

Архієпископ і Митрополит Львівський УГКЦ Ігор Возьняк під час брифінгу поділився планами щодо Митрополичих садів, які планують зробити доступними для мешканців та гостей міста.

Йдеться про територію в центральній частині Львова на схилі пагорба позаду Собору Святого Юра, між вулицями Листопадового Чину, Городоцької, Шептицьких та поруч з парком Франка.

Там би було дуже добре збудувати літній театр, де був би якийсь джаз чи хори співали, щоб сюди можна було прийти. Щоб насичувати народ чи музикою, чи співом, чи чимось подібним. Роки воно занедбане було і, слава Богу, що це сталося. Ви бачите, як внизу ми зробили,

– розповів Возьняк

За його словами, там залишається чимало роботи – зокрема, відновлення арки, облаштування доріжок, висадка клумб, дерев та декоративних квітів. Усе це планують реалізувати, щоб мешканці мали комфортне місце для відпочинку.

Митрополичні сади у Львові повернули церкві / Фото: Львівська міська рада

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що міська рада спільно з департаментом архітектури та управлінням екології запропонує декілька опцій щодо цієї території. Вже після цього церква обиратиме, який варіант їй відгукуватиметься найбільше.

Я думаю, що це публічний простір. Думаю, Митрополит Андрей теж мав свої якісь задуми на цей простір. Взагалі цей собор – це є окраса міста Львова. Звідси феноменальний вигляд на місто. Тому вся ця територія має бути такою привітною і для отців, і для львів'ян,

– підкреслив Садовий.

Нагадаємо, у середу, 5 березня, стало відомо про історичне рішення у справі Митрополичих садів. Саме тоді було підписано меморандум про остаточне повернення цієї історичної спадщини УГКЦ.