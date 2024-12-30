Митрополит УПЦ МП отримав від СБУ підозру у виправдовуванні агресії

Служба безпеки України та Національна поліція викрили підривну діяльність колишнього митрополита Ізюмської та Куп’янської єпархії УПЦ МП Олега Іванова (Єлисея). Він нині переховується в Росії.

Він активно підтримував агресорів, поширював сепаратистські ідеї. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України.

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Як митрополит УПЦ МП окупантів благословив

Згідно з розслідуванням, під час окупації частини Харківської області на початку повномасштабного вторгнення клірик відкрито підтримував агресорів. Він благословив російські війська на ведення бойових дій проти України, пропагував прокремлівські ідеї серед парафіян, а також організовував збори духовенства, де закликав інших поширювати наративи Москви під час церковних служб.

Після звільнення Харківщини у вересні 2022 року митрополит утік разом із російськими військовими до РФ. Там він продовжує брати участь у церемоніях московського патріарха Кирила, відвідує його резиденцію.

Судово-лінгвістична експертиза, ініційована СБУ, підтвердила, що Іванов здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь Кремля.

За результатами розслідування правоохоронці заочно оголосили йому підозру у порушенні статті Кримінального кодексу України, а саме виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників.

Наразі тривають заходи щодо притягнення підозрюваного до відповідальності, попри те, що він переховується на території РФ.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Нацполіцією за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури.