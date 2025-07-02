Митрополит УПЦ МП Онуфрій відреагував на указ Зеленського про припинення громадянства
- Президент Зеленський припинив громадянство митрополита УПЦ МП Онуфрія за матеріалами СБУ.
Онуфрій (Орест Березовський) заперечує наявність у нього інших паспортів, крім українського.
За матеріалами СБУ президент припинив громадянство України Ореста Березовського. Митрополит УПЦ МП уже відреагував.
Онуфрій заперечив наявність будь-яких інших паспортів, крім українського. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника УПЦ МП митрополита Климента у коментарі Суспільному.
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Як Онуфрій відреагував на припинення громадянства України
За словами речника, Онуфрій заявив, що нібито "не має" жодних інших паспортів, окрім українського. Також митрополит УПЦ МП сказав, що він начебто "ніколи не звертався" до інших держав, зокрема Росії, із заявою про отримання громадянства.
Також митрополит Климент зазначив, що Онуфрій планує захищати свої права. Мовляв, "має всі права оскаржити цей указ". Окрім того, речник УПЦ МП заявив, що рішення про припинення громадянства начебто "підлягають певному юридичному сумніву".
Чому припинили громадянство Онуфрія
Українське громадянство Ореста Березовського припинили за матеріалами СБУ. Відповідний Указ підписав Володимир Зеленський.
Встановлено, що Онуфрій добровільно отримав російське громадянство у 2002 році. Однак не повідомив про це уповноважені органи влади України. Водночас після цього Березовський продовжував користуватися статусом громадянина нашої держави.
За інформацією СБУ, Онуфрій підтримує зв'язок із московською патріархією, представники якої відкрито підтримують агресію Росії проти України. Березовський свідомо протидіяв отриманню канонічної незалежності української церкви.
Попри повномасштабну війну, митрополит УПЦ МП фактично продовжує підтримувати політику РПЦ і її керівництва, зокрема, патріарха Кирила.
Джерело: Служба безпеки України