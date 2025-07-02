Зеленський заявив, що для Онуфрія в Україні "немає і не буде" місця

Володимир Зеленський заявив, що в Україні немає місця для осіб, які підтримують агресію Росії та працюють проти незалежності країни, зокрема духовної. Він натякнув на митрополита УПЦ МП Онуфрія.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення президента України. Президент Володимир Зеленський чітко заявив, що в Україні "немає і не буде" місця для осіб, які підтримують агресію Росії та працюють проти української незалежності.

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Особи, що підтримують агресію Росії, не матимуть місця в Україні

Особливу увагу глава держави приділив політичним фігурам із російським громадянством та тим, хто чинить спротив не лише політичній, а й духовній незалежності України.

Ми продовжуємо справедливу роботу щодо осіб, які пов’язали себе з Росією. Фігури з політичним впливом та російським паспортом, особи, які працюють проти української незалежності в усіх її вимірах, зокрема проти духовної незалежності. Кожен, хто підтримує агресію чи виправдовує її, – всім цим персонам місця в Україні немає і не буде,

— підкреслив Зеленський.

Президент також повідомив, що вже ухвалюють відповідні рішення і готують нові санкції, які незабаром розгляне Рада національної безпеки і оборони України.

Ці слова пролунали після того, як сьогодні Зеленський офіційно позбавив очільника Української православної церкви Московського патріархату митрополита Онуфрія українського громадянства.

Цей крок є частиною широкої політики деокупації духовної сфери України та посилення боротьби з проросійськими впливами в країні.