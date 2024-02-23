В Україні запрацює нова програма підтримки для оборонних-стартапів – MITS: хто може долучитись

Провідні українські та американські компанії, що спеціалізуються в галузі передових оборонних технологій, запустили акселератор MITS ("Міць"). Це програма підтримки технологічних стартапів у сфері оборони. У наглядовій раді акселератора – колишні чиновники НАТО і фахівці з Lockheed Martin, що виробляє HIMARS.

Програма MITS сприятиме молодим технологічним компаніям у пошуку найкращих партнерів і розширенні їхнього бізнесу.

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Головне про акселератор

Мета проєкту – надати Збройним Силам України якнайшвидшвидший і найповніший доступ до передових оборонно-технологічних рішень.

MITS пропонує стартапам інвестицію у 200 000 доларів:

100 000 прямої інвестиції в компанію;

100 000 унікальної експертизи, наданої акселератором у співпраці з приватним американським університетом в Україні American University Kyiv;

А також — пост-акселераційна програма, яка буде спрямована на подальшу допомогу стартапам у залученні інвестицій та масштабуванні.

Як впроваджуватимуть програму

MITS зразом із American University Kyiv розробили спеціальну бізнес програму, яка допоможе стартапам вийти на світовий рівень defence tech продуктів, здобути нові компетенції та стати лідерами на ринку.

Програма акселерації має два етапи: бізнес-акселерація та пост-акселераційна підтримка,. Кожен з етапів триватиме три місяці.

Програма має два навчальні блоки:

Розвиток бізнес-мислення. Мова про підвищення рівня бізнес-освіти, фандрейзингу, управління та фінансового менеджменту. Тут планують залучати галузевих експертів з різних країн за найвищими стандартами Arizona State University; Практична складова. Цей етап враховує особливості оборонного виробництва, він спрямований на успішне виконання оборонного замовлення. Тут планують залучати керівників українських та міжнародних оборонних підприємств, представників замовників, військових та фахівців з defence tech.

MITS шукає команди

Наразі для участі в програмі шукають команди, які мають працюючий MVP або максимально наближені до робочого продукту. Організаатори надаватимуть підтримку таким категоріям стартапів:

наземні роботизовані системи;

безпілотні літальні апарати;

безпілотні наземні апарати;

безпілотні підводні апарати;

засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ);

засоби зв'язку, оптичної та акустичної розвідки;

військовий транспорт;

мінування/розмінування;

програмне забезпечення та ШІ;

боєприпаси;

екіпірування "солдата майбутнього".

Важливо! Програма має на меті розвинути венчурний фонд MITS, який буде допомагати стартапам після акселерації. Фонд фокусуватиметься на стартапах, які успішно пройшли акселераційну програму MITS, та інших оборонних/подвійного призначення компаніях.

Перша група на акселерацію може подати заявки до 14 березня, заповнивши форму на сайті MITS.

Що треба знати про команду

Засновниками акселератора є група американських інвесторів на чолі з Перрі Бойлом, колишнім членом виконавчого комітету Point 72, LP, однієї з провідних світових компаній з управління інвестиціями.

Співголови наглядової ради – колишній стратегічний радник міністра оборони США та генсекретаря НАТО Філіп Карбер, ексзаступник помічника генсекретаря НАТО з питань оборонних інвестицій Ернест Герольд.



Команда MITS / Скриншот з сайту акселератора

співзасновник ACME General Corp., ексрегіональна директорка з розвитку міжнародного бізнесу в Lockheed Martin, канадський тризірковий генерал у відставці, співзасновник об'єднання учасників технологічної екосистеми UATechosystem, військова волонтерка