Миттєва кара: ЗСУ знищили техніку окупантів, що зруйнувала міст і гатила по Сєвєродонецьку

Російські окупанти зосереджують основні сили на Східному напрямку, зокрема, на Луганщині. Вони намагаються захопити Сєвєродонецьк, знищуючи місто майже вщент.

ЗСУ знищили ворожу техніку, що зруйнувала міст і гатила по Сєвєродонецьку

Серед "жертв" окупантів – Павлоградський міст, автомобільно-пішохідний міст, який простягався через річку Сіверський Донець. Втім, Збройні Сили України продовжують тримати оборону, мало того, вони завдають нищівних ударів російському ворогу. Сьогодні, 21 травня, ЗСУ помстилися за зруйнований міст та численні обстріли Сєвєродонецька – знищили техніку з окупантами, які відповідальні за це.

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Швидко кара прийшла! Гвардійці знищили ворожу техніку, яка зруйнувала Павлоградський міст та обстрілювала Сєвєродонецьк,

– написав Гайдай.

Він також подякував російським пропагандистам за наводку, адже своїм відео вони скоригували вогонь українським військовим. Так, наші ЗСУ змогли завдати російським загарбникам нищівного удару.

"Хизувалися, а тепер і в пакети зібрати нічого… Виходить, фотки посмертні", – пожартував голова Луганської ОВА.

Крім того, Гайдай запевнив, що Павлоградський міст, зруйнований рашистами, обов'язково буде відновлено.

Момент знищення техніки окупантів: дивіться відео

Свіжі втрати російської армії

Оборонні сили України стоять на варті безпеки та щодня знищують ворога. Наші захисники відбивають атаки ворога на всіх напрямках, завдаючи росіянам значних втрат у живій силі та військовій техніці. Станом на 21 травня, втрати окупантів виглядають так:

особового складу – 28 850 осіб ліквідовано;

танків – 1 278 одиниць;

бойових броньованих машин – 3 116 одиниць;

артилерійських систем – 596 одиниць;

РСЗВ – 201 одиниця;

засобів ППО – 93 одиниці;

літаків – 204 одиниці;

гелікоптерів – 169 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 462 одиниці;

крилатих ракет – 104 одиниці;

кораблів та катерів – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 178 одиниць;

спеціальної техніки – 43 одиниці.

При цьому у Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що дані приблизні, оскільки бойові дії тривають постійно й дуже інтенсивно. Тому кількість ліквідованих може бути ще більшою!

Зауважимо, російські окупанти намагалися вийти на трасу Бахмут – Лисичанськ, щоб оточити Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Але попри численні спроби, кожного разу отримують відсіч від українських військових. І з численними втратами змушені відступати.

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