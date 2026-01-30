Через російські атаки Укрзалізниця обмежила рух між Дніпром та Запоріжжям
Укрзалізниця обмежила сполучення між Дніпром та Запоріжжям. Зміни запровадили через атаки на залізничну інфраструктуру та фіксацію ворожих БпЛА поблизу цих маршрутів.
Також йдеться про пошкодження мережі рейок та потягів, але завдяки введеним обмеженням пасажири та залізничники не постраждали. Про це повідомила Укрзалізниця.
Які зміни відбулися у русі потягів між Дніпром та Запоріжжям?
Укрзалізниця тимчасово обмежила рух поїздів на ділянці Дніпро – Запоріжжя через загрозу повітряних атак і пошкодження інфраструктури.
Для пасажирів поїздів №37/38 Київ – Запоріжжя та №85/86 Львів – Запоріжжя спільно з військовими адміністраціями організували автобусні трансфери. Людей доправляють до станцій Синельникове та Запоріжжя безпечнішим об’їзним маршрутом.
Також зафіксовано значні затримки у русі приміських поїздів – до 4 годин. Зокрема, поїзд №7202 Кам’янське-Пасажирське – Синельникове-1 вирушив із початкової станції із затримкою близько 3 годин.
Пасажирів просять уважно слухати оголошення на вокзалах та інформацію від поїзних бригад, а також звертати увагу на push-повідомлення у застосунку УЗ.
Які ще безпекові обмеження ввела Укрзалізниця?
Частину сполучень, зокрема на Харківщині, тимчасово обмежили – автобусні перевізники організовують "стикувальні" рейси до пунктів призначення. Також деякі прямі далекі рейси замінюють сполученнями з приміськими електричками.
Крім того, на окремих ділянках – передусім у прифронтових регіонах і зонах підвищеної ворожої активності – запроваджено особливий режим руху. Це може передбачати позапланові зупинки, що впливатиме на вчасність поїздів, зокрема з Харківщини, Сумщини, Запоріжжя та Херсонщини, а також пов’язаних із ними рейсів.
Обмеження почали вводити після атаки дронів на пасажирський поїзд "Барвінкове – Львів – Чоп" у Барвінківській громаді. Горів вагон та електровоз.