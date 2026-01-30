Через російські атаки Укрзалізниця обмежила рух між Дніпром та Запоріжжям

Укрзалізниця обмежила сполучення між Дніпром та Запоріжжям. Зміни запровадили через атаки на залізничну інфраструктуру та фіксацію ворожих БпЛА поблизу цих маршрутів.

Також йдеться про пошкодження мережі рейок та потягів, але завдяки введеним обмеженням пасажири та залізничники не постраждали. Про це повідомила Укрзалізниця.

Дивіться також Поїзд, який Росія атакувала "Шахедами", продовжив рух і везе 147 пасажирів, – Укрзалізниця

Які зміни відбулися у русі потягів між Дніпром та Запоріжжям?

Укрзалізниця тимчасово обмежила рух поїздів на ділянці Дніпро – Запоріжжя через загрозу повітряних атак і пошкодження інфраструктури.

Для пасажирів поїздів №37/38 Київ – Запоріжжя та №85/86 Львів – Запоріжжя спільно з військовими адміністраціями організували автобусні трансфери. Людей доправляють до станцій Синельникове та Запоріжжя безпечнішим об’їзним маршрутом.

Також зафіксовано значні затримки у русі приміських поїздів – до 4 годин. Зокрема, поїзд №7202 Кам’янське-Пасажирське – Синельникове-1 вирушив із початкової станції із затримкою близько 3 годин.

Пасажирів просять уважно слухати оголошення на вокзалах та інформацію від поїзних бригад, а також звертати увагу на push-повідомлення у застосунку УЗ.

Які ще безпекові обмеження ввела Укрзалізниця?