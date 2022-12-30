Між Путіним та російською елітою – прірва: WP про максимальну ізоляцію глави Кремля

Після провалів у війні проти України російський диктатор Володимир Путін підійшов до 23-річниці свого правління в максимальній зовнішній і внутрішній ізоляції за всі ці роки.

Видання пише, що напад на Україну зруйнував економічні зв'язки Росії із Заходом, "які вибудовували тисячоліттями".

Увага Ми повинні готуватися до довгострокових і нових російських наступів, – Столтенберг

Напад на Україну зруйнував економічні зв'язки Росії із Заходом, які вибудовували тисячоліттями. Країна перетворилась на міжнародного ізгоя, а сам Путін значно віддалився від російських еліт,

– зазначають у статті.

Еліта дистанціювалась від Путіна

Російські еліти розкололися – одні хочуть припинення війни, інші вважають за потрібне посилити ескалацію. Але і ті, і інші незадоволені поточною тактикою Росії у війні.

Журналісти цитують неназваного російського державного діяча: "Путін відчуває втрату своїх друзів".

Наразі Лукашенко єдиний, до кого він може поїхати на зустріч. Всі інші погоджуються бачити його тільки в разі необхідності.

Навіть Папа Римський, який на початку війни, здається, дбав про лобіювання поглядів Кремля, цього місяця порівняв війну в Україні з нацистським геноцидом євреїв.

Путін виснажений і намагається затягнути війну

Видання також зазначило, що наразі російський диктатор намагається вкотре перекласти вину за затягування війни на США та НАТО. Водночас це фактично визнання того, що він втратив контроль над процесом.

"Як він може нам говорити, що все йде за планом, коли ми вже на 10-му місяці війни, і нам сказали, що це займе всього кілька днів", – знову ж таки цитує російського чиновника ЗМІ.

Констатують, що Путін виглядав виснаженим у своїх останніх виступах. І навіть якщо у нього є секретний план дій, більшість російської еліти втрачає в нього віру.

Це фігура, яка в очах еліти виглядає нездатною дати відповіді на запитання. Еліта не знає, у що вірити, і бояться думати про завтрашній день,

– зауважила ексрадниця Центрального банку Росії Олександра Прокопенко.

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