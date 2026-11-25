Майже за п'ять років повномасштабної війни проти України Володимир Путін так і не досяг всіх поставлених цілей. Та варто згадати, що передувало повномасштабному вторгненню – ультиматуми Росії до США та НАТО з вимогою переглянути всю європейську систему безпеки та відкотитися на кордони 1997-го.

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І, як би дивно це не звучало, схоже, що президент США Дональд Трамп поступово погоджується з цією ідеєю. Але наскільки прийнятним для Європи буде майбутній безпековий устрій на континенті, якщо вплив Росії стане настільки широким? А це може статися, якщо Європа не буде готова захищати себе сама.

24 Канал спільно з політологом Валерієм Димовим проаналізував непросту ситуацію, в якій опинилась Європа, та розповідає, чого насправді прагне Кремль, чи здатні європейці відстояти власні інтереси та наскільки реалістичним є перегляд безпекового порядку, який сформувався після завершення Холодної війни.

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"НАТО на кордони 1997-го року": чого насправді прагне Кремль

17 грудня 2021-го року – за два місяці до початку повномасштабного вторгнення в Україну – Москва оприлюднила фактично ультиматуми до США та НАТО щодо так званих гарантій безпеки для Росії. Серед іншого, Кремль вимагав припинити подальше розширення Альянсу, гарантувати невступ України до НАТО, обмежити військову діяльність НАТО на території України та інших держав Східної Європи, Південного Кавказу й Центральної Азії, а також скоротити розміщення військ та озброєнь країн НАТО в Європі до рівня 1997-го року.

Реалізація останньої вимоги суттєво обмежила б можливості Альянсу захищати Польщу, країни Балтії, Румунію та інших членів НАТО, які приєдналися до нього після цієї дати. Втім, тоді Захід, очолюваний Сполученими Штатами та адміністрацією Джо Байдена, рішуче відмовився виконувати російські ультиматуми.

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Минуло вже п'ять років, і як пише The Washington Post, під час тристоронніх переговорів в Абу-Дабі 10 – 11 листопада 2026-го року російська делегація знову повернулася до старих вимог щодо скорочення військової присутності НАТО у Східній Європі. А вже 12 листопада сам Путін нагадав про свої пропозиції 2021-го під час зустрічі з американськими переговорниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Тристоронні перемовини в Абу-Дабі / Фото – AFP

Ці вимоги мають доволі суперечливий вигляд, особливо сьогодні, коли результати російського вторгнення вже можна побачити на дистанції. Попри значні людські та економічні втрати, Росія досі не змогла встановити повний контроль навіть над чотирма українськими областями, які Кремль поспіхом вписав до своєї конституції. А замість припинення розширення НАТО Путін домігся вступу до Альянсу Швеції та Фінляндії, більш ніж удвічі збільшивши протяжність сухопутного кордону Росії з НАТО.

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На думку політолога Валерія Димова, російські вимоги щодо перегляду європейської системи безпеки аж ніяк не відповідають реальним результатам російської воєнної кампанії.

Валерій Димов політолог Для того, щоб Росія диктувала умови НАТО, Європі, іншим міжнародним структурам і організаціям, цим структурам треба визнати, що Росія їх перемогла. Якщо Росія не може взяти Малу Токмачку чотири роки, то яким чином вона має диктувати умови Великій Британії, наприклад? Якщо вона хоче, щоб НАТО забралося до кордонів 1997-го року, то тоді ті, хто формує нову архітектуру безпеки, мають визнати, що Росія перемогла НАТО.

Втім, найбільш примітним є те, що ініціатива щодо обговорення нової архітектури європейської безпеки цього разу надійшла саме від американців. Як з'ясувало видання Axios, адміністрація Трампа сама запропонувала Москві підготувати пропозиції щодо нової безпекової угоди з Європою. Власне, за задумом американців, нова угода також передбачала б певні зобов'язання з боку Росії, проте Кремль досі виступає проти участі Європейського Союзу в переговорах.

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Трамп, Сі Цзіньпін та Путін на саміті в Шеньчжені / Фото – Getty Images

Водночас, як зазначає політолог Валерій Димов у коментарі 24 каналу, доволі парадоксальним є те, що на право визначати майбутнє Європи претендує людина, яка прямо у нас на очах просить американців допомогти їй уникнути міжнародного правосуддя.

Валерій Димов політолог Путін – воєнний злочинець, і це людина, яка навіть на цих історичних самітах, якщо їх можна назвати історичними, вимолює, щоб його не судили в Міжнародному кримінальному суді. Це практично була його вимога в підсумковому комюніке саміту в Шеньчжені. Тобто Путін сам визнає, що він є злочинцем, коли вимагає обмежити повноваження Міжнародного кримінального суду притягати таких, як він, до відповідальності. Це практично явка з повинною.

Та схоже, у Вашингтоні переконані, що домовитися про завершення війни в Україні без врегулювання відносин між Росією та Європою буде вкрай складно. І хоча це ще не означає, що американці готові виконати російські ультиматуми, з подачі США Кремль уже отримав можливість торгуватися не лише за українські території, а й за майбутнє усього європейського континенту.

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Про Європу без Європи: чому участь європейців у переговорах досі мінімальна

Втім, попри бажання Москви та Вашингтона якомога скоріше домовитися про майбутнє європейської безпеки, самі європейці мають дещо інше бачення цього процесу. Зокрема, європейські дипломати та посадовці визначили три принципові умови: жодних переговорів щодо безпеки Європи без участі самих європейців, жодних односторонніх рішень щодо членства України в НАТО та жодної нової безпекової угоди з Росією до завершення війни.

Власне, щодо останнього пункту позиції Брюсселя та Вашингтона суттєво розходяться. Ще 22 листопада американський переговорник Джаред Кушнер раптово заявив, що гарантії безпеки для України не можуть бути остаточно узгоджені окремо від післявоєнної архітектури безпеки Європи, а отже, ці два питання необхідно розглядати разом.

Допис Джареда Кушнера у соцмережі X:

Варто розуміти, що, попри залежність Європи від американських військових технологій, розвідки та ядерної "парасольки", європейці мають достатньо власних важелів тиску на Москву. До прикладу, на території ЄС досі заморожено близько 210 мільярдів євро активів Центрального банку Росії. І саме від європейців залежить скасування значної частини західних санкцій, відновлення торговельних відносин із Росією та подальше фінансування української армії з боку Європи.

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І жодним із цих питань Дональд Трамп не може розпоряджатися одноосібно. Адже санкції Євросоюзу, який до повномасштабного вторгнення був одним із ключових торговельних партнерів Росії, є надзвичайно болючими для російської економіки. Водночас навіть повне скасування американських санкцій не компенсувало б Кремлю втрати європейського ринку. На цих моментах наголошує Валерій Димов.

Валерій Димов політолог Скільки б ми не говорили про стратегії, справжні стратегічні рішення ухвалюються не тоді, коли загроз немає, а тоді, коли вже нема куди діватися. І спільноти, які не дбають про власну безпеку, протягом історії не виживали. Адже спільнота об'єднується під зовнішнім тиском і має бути спроможною протистояти йому власними ресурсами. І тут виникає питання: чому 500 мільйонів європейців, які мають для цього всі можливості, не кажучи вже про економічний потенціал, мають підкорятися 140 мільйонам росіян, які й самі не є єдиними?

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Інше питання – наскільки самі європейці готові консолідувати свої зусилля та використовувати ці важелі тиску на Росію. Адже Кремль добре розуміє, що домовлятися з окремими європейськими державами значно простіше, аніж з усією Європою. І саме на такий сценарій, зокрема, робить ставку Москва.

Попри небажання Кремля бачити європейців за столом переговорів, після зустрічі з Путіним американські переговорники заявили про участь Європи в наступному раунді переговорів. За словами Володимира Зеленського від 23 листопада, партнери прагнуть провести таку чотиристоронню зустріч ще до Різдва. Причому Кремль досі виступає проти участі європейців, наголошуючи на нібито незначній "доданій вартості" їхньої присутності за столом переговорів. Нагадаємо, за цим столом досі засідає такий персонаж, як Володимир Мединський.

Що ж стосується позиції самої України, то Київ передусім цікавить дієвість майбутніх гарантій безпеки. Зокрема, 23 листопада, виступаючи перед Парламентською асамблеєю НАТО, Зеленський наголосив, що в разі надання Україні гарантій за аналогією зі статтею 5 Вашингтонського договору НАТО необхідно чітко визначити, які країни та яким чином захищатимуть Україну в разі повторного російського вторгнення.

Допис Володимира Зеленського про "гарантії безпеки":

Валерій Димов доволі скептично ставиться до зовнішніх обіцянок партнерів, навіть оформлених у гарну обгортку. Бо від цього вони не перестають бути модернізованим варіантом "Будапештського меморандуму".

Валерій Димов політолог Жодних гарантій не може бути, окрім Збройних сил України. Я кажу банальні речі, але зараз усі розуміють, що ЗСУ, належне їх фінансування за допомогою наших союзників і партнерів, спільні проєкти з нашими союзниками стосовно балістичних та антибалістичних програм – єдина справжня гарантія. Тому що ніхто не інвестує в жертву. У кращому випадку жертву оплакують, але в неї в жодному разі не інвестують, і ніхто їй нічого не може гарантувати.

Варто розуміти, що відновлення діалогу між Європою та Росією далеко не обов'язково передбачає перегляд усієї європейської системи безпеки. Адже одна справа – домовлятися з Москвою про механізми запобігання новим війнам, і зовсім інша – надавати Кремлю можливості визначати зовнішню та оборонну політику європейських держав. Бо це шлях на манівці. Але які є варіанти?

Від відродження ОБСЄ до нової Холодної війни: п'ять сценаріїв майбутньої архітектури безпеки Європи

За результатами спілкування з 12 європейськими посадовцями, дипломатами та експертами видання Politico виокремило п'ять можливих сценаріїв майбутнього європейської архітектури безпеки, оцінивши реалістичність кожного з них за п'ятибальною шкалою. Причому деякі із цих сценаріїв цілком можуть доповнювати один одного.

Першим сценарієм є посилення ролі ОБСЄ та відхід НАТО в тінь. Його реалістичність Politico оцінює у 3 бали з 5.

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (скорочено – ОБСЄ) була створена в 1973-му та стала одним з факторів умиротворення агресивних амбіцій СРСР, відомого як "політика розрядки".

Завдяки цьому комуністи відмовились від агресивних дій у Європі за прикладом придушення Празької весни та навіть пообіцяли дотримуватись прав людини у себе вдома. З останнім "совєти" набрехали, але зовнішню агресію "прикрутили". Зокрема, вважається, що через підписані в Гельсінкі документи та появу ОБСЄ Радянський Союз не наважився влізти у португальські справи та не допоміг місцевим лівакам під час путчу 1975-го.

Нині ОБСЄ залишається однією з небагатьох європейських безпекових структур, до яких досі входить Росія. У разі завершення війни, на думку джерел Politico, ОБСЄ могла б займатися моніторингом дотримання режиму припинення вогню в Україні, підвищувати прозорість військової діяльності на континенті та навіть знижувати ризики прямого зіткнення Росії та НАТО.

Місія ОБСЄ в Україні / Фото ОБСЄ

Натомість головною проблемою організації залишається принцип ухвалення рішень консенсусом, яким неодноразово користувалася сама Москва. До прикладу, саме Росія у 2022 році заблокувала продовження мандата Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

При цьому в українців не надто оптимістичні спогади про діяльність моніторингових місій ОБСЄ на Донбасі у 2014 – 2022 роках.

Другий сценарій передбачає відновлення роботи Ради "Росія – НАТО", однак шанси на його реалізацію оцінюють лише у 2 бали з 5.

Саме цей варіант, до слова, підтримує і Джаред Кушнер. Створена ще у 2002-му році Рада дозволяла Москві та країнам Альянсу обговорювати питання безпеки та навіть ухвалювати спільні рішення в окремих сферах, як-от у боротьбі з тероризмом, не надаючи при цьому Росії права вето на рішення самого НАТО.

Проблема лише в тому, що востаннє Рада збиралася у січні 2022-го року і, як ми побачили, запобігти повномасштабній війні вона не змогла. Чинний генсек Альянсу Марк Рютте взагалі назвав цей формат "мертвим". Його відновлення могло б знизити ризики військової ескалації, однак навряд чи задовольнило б амбіції Кремля щодо перегляду європейської системи безпеки.

Третій сценарій передбачає укладення Росією нових безпекових договорів з європейцями.

Це, власне, найближчий до побажань Кремля, але найменш реалістичний сценарій – лише 1 бал з 5 від Politico.

Окремо Москва пропонує укладати двосторонні пакти про ненапад з окремими країнами НАТО, і саме в такому підході в Альянсі вбачають загрозу. Фактично це дозволило б Росії поглиблювати розбіжності між союзниками, підриваючи сам принцип колективної оборони, на якому побудовано НАТО.

Зеленський та Трамп на саміті НАТО / Фото – Getty Images

При цьому значно реалістичнішим варіантом видаються окремі угоди щодо контролю над озброєннями, які не ставили б під сумнів існування нинішніх військових союзів та право держав самостійно їх обирати. Однак навряд чи це змогло б задовольнити роздуті амбіції Кремля.

Четвертим сценарієм є створення нового формату відносин між ЄС та Росією.

Він також має доволі низькі шанси на реалізацію – 2 бали з 5. Історичним прикладом такого підходу є Угода про партнерство та співробітництво між ЄС і Росією, яка набула чинності у 1997-му році. Вона дозволяла сторонам обговорювати широкий спектр питань – від економіки до зовнішньої безпеки. Втім, після незаконної анексії Криму у 2014 році роботу відповідних органів співпраці заморозили.

Відновлення такого формату дозволило б європейцям використовувати санкції та перспективу нормалізації економічних відносин як предмет торгу з Москвою. Водночас передчасне повернення до співпраці, особливо у сфері енергетики та торгівлі ресурсами, може знову повернути залежність Європи від Росії.

П'ятим і, на думку Politico, найбільш імовірним сценарієм є збереження нинішньої архітектури безпеки.

Politico дає йому аж 4 бали з 5. При цьому Москва категорично виступає проти збереження чинного порядку. Фактично йдеться про тривале протистояння Росії та Заходу, подальше переозброєння Європи та посилення східного флангу НАТО. Та хоч яким безвихідним здавався б цей варіант, він не виключає відновлення окремих каналів комунікації з Москвою, зокрема через ОБСЄ або ту ж Раду "НАТО – Росія".

Але треба зважати на те, що якщо ціною завершення війни в Україні стане право Кремля визначати зовнішню та оборонну політику інших європейських держав, то йтиметься вже не про створення нової архітектури безпеки, а про винагороду Росії за руйнування попередньої.

Шостий сценарій, про який в Європі бояться говорити

І тут насправді ключовим є розмежування двох принципово різних вимог Кремля. Росія, як би дивно це не звучало, вимагає гарантій власної безпеки від Альянсу, і певною мірою такі гарантії можна було б забезпечити. Проблема лише в тому, що Москва також хоче закріпити за собою право визначати зовнішню та безпекову політику сусідніх держав. Домогтися цього буде значно складніше, особливо якщо врахувати те, що самі росіяни так люблять називати "реаліями на землі".

При цьому сама Росія, яка втратила в боях за Малу Токмачку та інші "хатинки лісника" вже понад 720 тисяч людей лише вбитими, вперто ті самі «реалії» визнавати не хоче. З іншого боку, чого дивуватися, коли у Путіна є союзник в особі президента США Трампа.

Трамп особисто порівняв саміт у Шеньчжені з Ялтинською конференцією 1945 року / Скріншот

Трамп – Трампом, але Валерій Димов слушно звертає увагу на одну принципову відмінність між нинішніми амбіціями Кремля та обставинами, за яких свого часу відбулася Ялтинська конференція 1945-го року.

Валерій Димов політолог Якщо говоримо про Ялту, то варто розуміти, що нову архітектуру безпеки формують переможці, аж ніяк не лузери. І якщо Путіну або його другу Трампу подобається бути такими собі Черчиллями і Сталінами, то треба згадати, що за Сталіним стояли війська, які вже контролювали значну частину Європи, а за Черчиллем – ресурси Британської імперії. Про Рузвельта і США годі й говорити. Вони не лише перемогли у Другій світовій війні разом з іншими союзниками, а й примусили капітулювати Японію. Це були могутні країни.

Але попри те, що Росія нині суттєво програє СРСР за рівнем могутності, її очільник вперто не хоче завершувати війну, а значить – може піти на нову ескалацію та відкрити новий фронт. Нові технології (насамперед – дрони) нині дозволяють це робити. Тому для походу на Європу не потрібні мільйони солдатів і десятки тисяч танків, як у часи Сталіна – для початку достатньо десятків ракет і сотень дронів. Як на це реагують передові сили НАТО – Путін вже знає.

Цієї насправді мізерної (як для Росії) кількості ресурсів буде достатньо для початку агресії, а що буде далі – схоже, для Росії вже не так важливо. Бо нині Кремль діє за логікою – "якось буде". А якою буде реакція Європи та НАТО, коли чергова російська ракета, яку проспала ППО та не наважились перехоплювати пілоти, вибухне не посеред польського поля, а села чи міста – ніхто то не знає.

Можливо, через це редакція Politico до своїх п'яти не додала шостий сценарій – ВІЙНА – та не наважилась ранжувати його ймовірність. Але щось підказує, що ймовірність доволі висока. Адже діагноз, який колись виставив Путіну його невдалий конкурент за владу в Росії Борис Немцов, досі ніхто не спростував.