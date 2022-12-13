Військові Індії зупинили 300 солдатів Китаю на спірному кордоні: був рукопашний бій

9 грудня на спірному гімалайському кордоні Індії та Китаю спалахнули нові зіткнення. Внаслідок них декілька військовослужбовців обох держав отримали поранення.

Це був перший конфлікт між військами цих країн після зіткнень у 2020 році, які призвели тоді до загибелі 20 індійських військових і понад 45 китайських солдатів та погіршення відносин між Індією та Китаєм. Про це повідомили офіційні особи індійської армії.

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Що трапилося на кордоні

Рукопашний бій між військовими відбувся в секторі Таванг в Аруначал-Прадеш, коли близько 300 китайських солдатів наблизилися до фактичного кордону. Як пояснили в Індії, таким чином індійські військові не дали китайським військам Народно-визвольної армії вдертися на територію сусідньої держави.

9 грудня відбувся рукопашний бій між китайськими та індійськими військами. Індійські війська зупинили війська PLA (Народно-визвольної армії) від входу на нашу територію,

– заявив міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх.

Повідомляють також, що після бою війська "негайно роз'єдналися". У результаті зіткнення і військові Китаю, і військові Індії отримали легкі поранення. При цьому, за даними Індії, з китайської сторони було вдвічі більше поранених.

Країни обговорили інцидент

Міністр оборони Індії також повідомив, що обговорив цей інцидент з китайським колегою. У Китаї ж додали, що сторони "підтримували безперешкодний діалог щодо питання кордону через дипломатичні та військові канали".

Наскільки ми розуміємо, ситуація на кордоні між Китаєм та Індією загалом стабільна,

– заявив речник МЗС Китаю Ван Веньбінь.

Зазначимо, що Китай висуває претензії на східноіндійський штат Аруначал-Прадеш, який межує з Тибетським автономним районом. Він вважає його частиною цієї території. Однак війська обох сторін дотримуються протоколів уникнення використання вогнепальної зброї вздовж кордону, відомого як лінія фактичного контролю. Вона розділяє території, які утримують Китай та Індія.