Як міжнародна допомога впливає на ринок нерухомості в Україні

Надання фінансової допомоги Україні від іноземних партнерів та організацій хоч і опосередковано, але відчутно впливає на ринок нерухомості в Україні. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

Допомога партнерів забезпечує стабільність в Україні

Сьогодні ми, як держава, отримуємо військову, гуманітарну та фінансову допомогу від країн ЄС, США, міжнародних фінансових організацій (Світовий банк, МВФ тощо).

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Наприклад, у 2023 році Україна отримала від США 73 мільярди доларів, з яких 10,9 мільярда – пряма бюджетна безповоротна допомога. Євросоюз торік виділив 17,8 мільярда євро фінансової допомоги у вигляді кредитів, грантів та інших видів позик.

Отож станом на сьогодні іноземна фінансова підтримка є вагомим джерелом наповнення державного бюджету, 46% видатків якого спрямовуються на оборону. Військова частина витрат, як відомо, фінансується виключно шляхом внутрішніх зборів, податків та запозичень ОВДП.

Водночас допомога від донорів йде на оплату заробітних плат працівників державного сектору, соціальний захист та пенсійне забезпечення тощо.

Саме тому стабільна економічна ситуація, успіхи на фронті або надійна оборона, відновлення інфраструктури, яка останнім часом дуже страждає від обстрілів, дозволять розвиватись ринку нерухомості.

Українці активніше купують житло

За останні місяці ми спостерігали підвищення інтересу до купівлі житла не лише з метою проживання, але і для інвестицій. Звісно, найбільше це стосується Заходу України, проте такі настрої свідчать про бажання українців жити та інвестувати у своїй країні.

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На Львівщині, Франківщині, Тернопільщині та Закарпатті продовжують будуватись і плануватись нові проєкти. Є попит покупців, як на первинку, так і на вторинку. Важливо, що інтерес до придбання нерухомості відновився також серед місцевих мешканців.

Водночас для іншої частини України ситуація залишається складною, особливо в таких містах, як Харків, де є майже щоденні обстріли та надзвичайна ситуація з енергетикою.

Як на економіку вплинула затримка допомоги

Одним з негативних факторів для ринку нерухомості є новини про затримку з наданням військової та фінансової допомоги від партнерів. Попит зменшується через неможливість населення дозволити собі нерухомість, а також посилення страхів щодо ситуації в країні.

Як відомо, пакет допомоги від США на 60 мільярдів доларів, що лише у квітні погодила Палата представників й Сенат, містить 8 мільярдів доларів прямої фінансової підтримки у наш державний бюджет та 1,6 мільярда – на економічний розвиток. Затримка з виділенням цих грошей вже суттєво вплинула на нашу обороноздатність і, як наслідок – погіршення економічних настроїв українців.

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Важливо розуміти, що кошти іноземних донорів наповнюють наш державний бюджет, з якого фінансується низка державних програм, серед яких програма доступного кредитування житла "єОселя", а також програми компенсації за зруйноване війною житло.

Тому збільшення дефіциту бюджету та нездатність відшукати фінансування для цих програм поставить перед урядом вибір – закрити їх і скерувати гроші на нагальніші речі. Це вже матиме прямий вплив на ринок нерухомості, адже частину угод на ринку сьогодні вдається закривати завдяки державним програмам кредитування і ваучерам на житло.

Тому ми очікуємо, що позитивне рішення США допоможе розвіяти частину страхів громадян, стабілізує ситуацію на фронті й, як наслідок, покращить настрої серед інвесторів.