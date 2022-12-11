Міжнародне право дозволяє ЗСУ завдавати ударів по законних цілях і на території Росії, – ISW

Аналітики ISW заявили, що США й раніше не докладали зусиль для того, щоб перешкоджати Україні атакувати законні військові цілі ворога. Мовиться про ті цілі, які розміщені на території нашої держави.

Відповідні дані в американському Інституті вивчення війни зауважили 11 грудня. За їхньою інформацією, міжнародне право не перешкоджає Україні атакувати законні цілі навіть на території Росії.

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Що кажуть аналітики про удари в Росії

Міжнародне право дозволяє українським силам завдавати ударів по законних цілях навіть на території Росії, особливо по цілях, з яких російські сили завдають ударів по українській цивільній інфраструктурі,

– заявили аналітики.

Також вони припустили, що заява джерела з Пентагону виданню The Times засвідчує продовження попередньої політики.

Окрім того, в ISW пригадали, що зобов'язання України перед Заходом раніше передбачали, що наша держава має право застосувати силу для повернення своєї території, включно з тією, що Кремль захопив у 2014 році.

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Про що нещодавно заявив Пентагон