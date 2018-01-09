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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ОЛІМПІАДА-2018 ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Міжнародні новини, які сколихнули світ

11:23, сьогодні 735 Читать новость на русском

Допит Дональда Трампа, нові санкції проти КНДР та найдовший у світі міст. Про найважливіші події з усього світу в дайджесті від 24 Каналу.

Європейський союз розширив санкції проти КНДР

Європейський Союз розширив санкції проти КНДР. До списку додали 16 осіб і військове відомство країни. Пхеньяну також урізали ліміти на імпорт нафти. Крім того, усім громадянам КНДР, які працюють за кордоном, доведеться повернутися на батьківщину до 2019 року.

Нові санкції запровадили через постійні ракетні випробування КНДР, які загрожують безпеці всього світу.

Окрім того, в ЄС планують запровадити й інші санкції, які введені ООН, а також запровадити автономні обмежувальні заходи проти КНДР, доповнюючи і посилюючи санкції ООН.

Прокурор Мюллер допитає Дональда Трампа

У США збираються допитати президента. Дональду Трампу доведеться розповісти все що він знає про втручання Росії у вибори.

Умови допиту обговорять представники спецпрокурора Роберта Мюллера з адвокатами Трампа, про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Однак, у Білому домі цю інформацію поки ніяк не коментують.

Нагадаємо, 3 січня у адміністрації президента США спалахнула нова порція гучних скандалів щодо можливих зв'язків Трампа з Кремлем.

Путін переможе на виборах, – Навальний

Олексій Навальний наголосив, що відрив Путіна від найближчого конкурента на наступних виборах буде не менше 60%.

Причиною такого результату є пасивність інших кандидатів. Вони всерйоз не займаються передвиборчою кампанією і не зустрічаються з виборцями, пояснив опозиціонер.

Варто зазначити, самому Навальному російський суд заборонив брати участь у виборах.

Саудівська Аравія розподілить 13 мільярдів доларів між громадянами країни

Влада Саудівської Аравії роздасть 13 мільярдів доларів своєму народу. Щомісячну доплату у 266 доларів отримають пенсіонери, держслужбовці та військові як компенсацію за ріст тарифів і скорочення доходів.

Такий наказ видав король. При цьому субсидії членам власної родини монарх навпаки скоротив.

У Китаї спорудили найдовший у світі морський міст

Морський міст довжиною у 55 кілометрів з'єднає Гонконг, Макао та Чжухай. Ввести його в експлуатацію планують уже цього року.

Аби звести міст довелося прокласти семикілометровий підводний тунель та насипати кілька штучних островів. Вартість споруди – 11 мільярдів доларів.

Найдовший морський міст у Китаї

Міст у Китаї
Найдовший морський міст у Китаї

Теги: США Новини політики Новини Росії КНДР Дональд Трамп Китай Вибори в Росії 2018 Саудівська Аравія
Джерело: 24 Канал
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