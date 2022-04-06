Міжнародний комітет Червоного Хреста надаватиме гуманітарну допомогу жителям Чернігівщини
Джерело:телеграм Чауса
В'ячеслав Чаус 6 квітня повідомив, що Міжнародний комітет Червоного Хреста надаватиме гуманітарну допомогу жителям Чернігівської області.
Чаус розповів, що у Чернігові заступниця голови ОВА Жанна Шерстюк та виконувач обов'язків начальника управління охорони здоров'я ОВА Андрій Лінник зустрілися з представниками місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
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За підсумками зустрічі співробітники МКЧХ пообіцяли доправити на Чернігівщину допомогу для:
- соціально незахищених жителів;
- пенсіонерів;
- медичних закладів.
Також МКЧХ надасть продукти та місткості для питної води, які вкрай необхідні зараз Чернігову.
Окрім того, Шерстюк поінформувала про стан медичної галузі, а також критичної інфраструктури області в результаті російського вторгнення.
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