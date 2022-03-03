Міжнародний кримінальний суд почав розслідування злочинів Росії і вже збирає докази

За війну проти України Росія обов'язково отримає покарання. Міжнародний кримінальний суд вже розпочав розлідування проти злочину Кремля.

Прокурор Міжнародного суду Карім Хан зазначив, що повідомив Президію МКС про своє рішення негайно розпочати активне розслідування ситуації. Робота зі збору доказів розпочалася.

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Ще раніше Карім Хан повідомляв, що уважно стежить за подіями в Україні.

Він нагадав всім сторонам "які вчиняють насильство на українській території", що у його юрисдикції "дати старт розслідуванню будь-яких актів геноциду, злочинів проти людства чи військових злочинів, вчинених в Україні".

До слова, глава Міністерства закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що країна наполягає на розслідуванні злочинів Росії в Україні. Канада має намір також звернутися до суду.

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