Міжнародний кримінальний суд відкриє дві справи проти Росії, – NYT

За воєнні злочини Росії в Україні Міжнародний кримінальний суд (МКС) порушить дві справи. Вони будуть порушені у зв'язку із вторгненням країни-терористки та стосуватимуться викрадення українських дітей та навмисного нападу на громадянську інфраструктуру.

Ба більше, Міжнародний суд також вимагатиме ордери на арешт кількох причетних осіб. Про це повідомили офіційні особи, які знають про це рішення, однак не мають права говорити публічно.

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Перше міжнародне звинувачення

Як зазначили у NYT, ці справи є першими міжнародними звинуваченнями, висунутими з початку конфлікту, і результатом місяців роботи спеціальних слідчих груп. Наразі невідомо, кому суд планує пред'явити звинувачення в кожній справі, однак є припущення, що одним з фігурантів буде й президент країни-агресорки Володимир Путін, адже суд не визнає імунітет для глави держави у справах, пов’язаних із:

воєнними злочинами,

злочинами проти людства,

геноцидом.

Однак в ЗМІ підкреслили, що ймовірність судового розгляду залишається малою, адже МКС не може розглядати справи заочно, а Росія навряд чи видасть власних чиновників. Тож ордери на арешт підозрюваних у жодній із двох справ наразі не очікуються найближчим часом.

Зазначимо, що повідомлення про відкриття справ проти Росії появилося після того, як один із прокурорів МКС відвідав Україну вчетверте. Цей візит дозволив суду "зробити ключові кроки вперед" у слідчій роботі.

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Злочини проти дітей

Хоч Кремль заперечує звинувачення у воєнних злочинах, але міжнародні та українські слідчі зібрали вагомі докази низки звірств з перших днів повномасштабного вторгнення. Зокрема, вони стосуються викрадення українських дітей, які розпочалися через кілька тижнів після початку вторгнення в лютому 2022 року. Так, слідчі справедливо стверджують, що у рамках спонсорованої Кремлем програми їх:

вивозили з України та розміщували в дитячих будинках Росії,

віддавати на усиновлення,

відправляли в літні табори для перевиховання.

Ба більше, у травні минулого року російський тиран підписав указ про прискорення отримання українцями російського громадянства. При цьому Москва навіть не приховує цієї програми, а представляє її як гуманітарну місію захисту від війни осиротілих чи покинутих українських дітей.

Так, згідно з лютневим звітом Єльського університету і програми Conflict Observatory Державного департаменту США, наразі щонайменше 6 тисяч дітей з України утримуються в 43 таборах Росії, і при цьому фактична кількість дітей вважається більшою. За даними Національного інформаційного бюро уряду України, станом на початок березня 2023 року їх може бути понад 16 тисяч.

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За словами головного прокурора Каріма Хана, незаконне переміщення дітей до Росії або на окуповані частини України є пріоритетом для його слідчих.

Не можна ставитися до дітей як до військової здобичі,

– підкреслив він.

За словами виконавчого директора Міжнародної асоціації юристів Марка Елліса, такі вчинки є воєнним злочином та можуть вважатися злочином проти людства. Ба більше, "депортація дітей може бути навіть частиною геноцидних намірів".

Масовий терор жителів України

Також головний прокурор МКС розгляне невпинні атаки Росії на цивільну інфраструктуру України. Зокрема, на інфраструктуру водопостачання, газо- та електростанції, які розташовані далеко від бойових дій і не вважаються законними військовими цілями.

Ба більше, уряд США має докази, які "проливають світло на рішення Кремля щодо навмисного нападу на життєво важливу цивільну інфраструктуру". За даними NYT, в адміністрації Байдена багато хто виступає за те, щоб поділитися цими даними з МКС. Однак наразі ці розвідувальні дані блокує Міністерство оборони, щоб не створити прецедент, який може відкрити шлях для переслідування американців.

За словами офіційних осіб, президент Джо Байден ще не вирішив, чи схвалювати публікацію матеріалу.