Міжнародний проєкт "Нюрнберг-2022" починає збирати докази військових злочинів Путіна в Україні

Міжнародна волонтерська команда запустила проєкт "Нюрнберг-2022" для фіксації злочинів Путіна проти мирного населення України. Українців просять надсилати відео- та фотоматеріали.

Цей сайт створено для збирання фактів злочинів армії Путіна проти мирного населення України. Ви можете допомогти покарати Путіна. Це твій внесок у вирок Путіну,

– йдеться на вебсайті проєкту.

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Проєкт збирає та публікує всі жахи війни. Відео- та фотофакти руйнувань та смертей збираються для подальшого судового процесу проти Путіна. Проєкт щойно стартував та наповнюється інформацією.

Факти про військові злочини можна надсилати на пошту: nurnberg2022@gmail.com. У листі вказувати всю інформацію: дату, місце, кількість постраждалих, фото та відео з місця подій та іншу корисну інформацію. Матеріали, які раніше вже були опубліковані у ЗМІ, надсилати не потрібно.

Всі ці жахливі факти ми ретельно збираємо, і вони допоможуть підготувати базу для міжнародного військового трибуналу над військовими злочинцями Путіна. Ми впевнені – нічого не буде забуто! Злочинців буде покарано,

– йдеться на сайті проєкту.

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