Зеленський закликав розширити "зерновий коридор": понад 80 кораблів стоять у черзі

Президент України у суботу, 26 листопада, виступив на International Summit on Food Security. Глава держави запропонував розширити "зерновий коридор" на інші українські порти.

За словами Зеленського, через Росію зернова ініціатива досі не працює на повну. Тому Україна хоче продовжити зернову ініціативу на безстроковій основі.

До теми Зернова ініціатива, на жаль, досі не працює на повну

Росія блокує рух кораблів

Зеленських зазначив, що Росія намагається затягнути рух суден. Черга у Босфорі наразі складає понад 80 кораблів.

Ми виступаємо за збільшення числа портів та безстрокове продовження цієї важливої ініціативи, аби Росія не заблокувала її знову, – сказав очільник держави.

Водночас Зеленський підкреслив, що робота "зернового коридору" не забезпечує всіх продовольчих потреб, особливо тих країн, яким загрожує голод.

Україна запровадила нову ініціативу

За словами глави держави, аби подолати гуманітарну кризу, Україна запровадила зернову ініціативу "Grain From Ukraine". В рамках цієї ініціативи українське продовольство буде відправляти до країн Африки та Азії.

Президент зазначив, що мета України – врятувати від голоду щонайменше 5 мільйонів людей. За його словами, Україна вже відправила перші кораблі з 27 тисячами тонн пшениці до Ефіопії. Крім того, зараз завантажується ще одне судно з 30 тисячами тонн українського зерна.

За словами глави держави, Україна планує до весни 2023 року відправили як мінімум 60 суден з зерном для Ефіопії, Судану, Сомалі, Ємену, Конго, Кенії та Нігерії.

Зеленський виступив на саміті з продовольчої безпеки: основні тези

Зеленський почав свій виступ з власне історії геноциду українського народу, унаслідок якого загинули мільйони наших громадян. Однак і зараз, як підкреслив президент, окупанти хочуть знищити нас бомбами, кулями, холодом та голодом – ворожа окупація та блокади залишили сотні тисяч українців без їжі та води.

Президент зазначив, що Україна є серед лідерів на продовольчому ринку за експортом зерна. Українську пшеницю цінують в країнах Азії та Африки. Також наша держава експортує молочні продукти, соняшникову олію, фрукти, овочі тощо.

Глава держави відзначив, що за час роботи зернової ініціативи після підписання у Стамбулі угод з ООН та Туреччиною, з українських портів вирушили понад 500 суден агропродукції для 40 країн світу. Однак зернова ініціатива не працює на повну силу через те, що перешкоджає цьому Росія.

За підсумками саміту буде підписана спільна угода, яка буде відкритою до підписання для інших країн світу, які захочуть доєднатися до ініціативи.

Окремо президент закликав партнерів визнали Голодом 1932 – 1933 років геноцидом українського народу і подякував тим країнам, які це вже зробили.

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