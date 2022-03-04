Міжнародний Штаб допомоги українцям надав корисні посилання для біженців за кордоном

Міжнародний Штаб допомоги українцям надав корисні посилання. Вони допоможуть тим громадянам, яким довелось виїхати за кордон через війну в Україні.

Корисні сайти та платформи, інформацію про безкоштовний транспорт в Євросоюз – дізнавайтесь далі.

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Корисні сайти для українців за кордоном

Евакуація у Латвію

Чеський перевізник RegioJet запустив щоденнийевакуаційний залізничний рейс Львів – Прага. Він складається із спальних вагонів та розрахований на 400 пасажирів, курсує в обох напрямках. Детальніше – за посиланням.

Латвія наразі може повноцінно прийняти близько 10 тисяч українців. Влада країни підготувала дитячі садочки і школи, а також адаптувала закон по працевлаштуванню.

Уся необхідна інформація щодо умов в'їзду, перебування, проживання, отримання віз та працевлаштування міститься на таких ресурсах:

спеціальний сайт для біженців з України;

інформація для громадян України про прибуття та перебування в Латвії на урядовому сайті.

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Гуманітарна допомога через кордон

Нагадаємо, що порядок пропуску гуманітарної допомоги через кордон – прощений. У період воєнного стану для ввезення через митний кордон гуманітарної допомоги необхідно лише заповнити форму за посиланням.