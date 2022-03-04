Міжнародний Штаб допомоги українцям надав корисні посилання для біженців за кордоном

4 березня 2022 , 17:16
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Міжнародний Штаб допомоги українцям надав корисні посилання. Вони допоможуть тим громадянам, яким довелось виїхати за кордон через війну в Україні.

Корисні сайти та платформи, інформацію про безкоштовний транспорт в Євросоюз – дізнавайтесь далі. 

Важливо На Київщині створили координаційний колцентр для надання гуманітарної допомоги

Корисні сайти для українців за кордоном

  • Сайт і кол-центр для українців, які їдуть у Північну Німеччину
     
  • Телефонні лінії на поселення для біженців у Львові.
     
  • Платформа для допомоги українцям на Кіпрі.
     
  • Безкоштовний транспорт від декількох перевізників для українців (Укрзалізниця, Польща, Чехія, Словаччина, Німеччина, Bla Bla Car).
     
  • Сайт для українців, які їдуть у Словаччину. 
     
  • Платформа для українців в Молдові. 
     
  • Моніторинг черг на кордонах із Польщею, Словаччиною, Румунією, Угорщиною та Молдовою (таблиця постійно оновлюється). 
Зауважимо! Чеський перевізник RegioJet запустив щоденний безкоштовний евакуаційний залізничний рейс Львів – Прага. Він складається із спальних вагонів та розрахований на 400 пасажирів, курсує в обох напрямках. Детальніше –  за посиланням.

Евакуація у Латвію

Латвія наразі може повноцінно прийняти близько 10 тисяч українців. Влада країни підготувала дитячі садочки і школи, а також адаптувала закон по працевлаштуванню.

Уся необхідна інформація щодо умов в'їзду, перебування, проживання, отримання віз та працевлаштування міститься на таких ресурсах:

Актуально Як евакуйованим з України пасажирам орієнтуватися на залізничному вокзалі в Перемишлі: поради

Гуманітарна допомога через кордон

Нагадаємо, що порядок пропуску гуманітарної допомоги через кордон – прощений. У період воєнного стану для ввезення через митний кордон гуманітарної допомоги необхідно лише заповнити форму за посиланням.

Автор: Тетяна Сукач