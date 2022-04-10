Міжнародний суд проти Путіна – невідворотний, питання лише щодо виконання вироку, – Грозєв

Розслідувач Bellingcat Христо Грозєв сказав, що не бачить сценарію, в якому б не було Міжнародного кримінального суду проти Путіна.

Він пояснив, що на розслідування не вплине навіть досягнення миру та завершення війни. Адже це злочини проти людства, тому багато країн мають право самі розслідувати ці злочини.

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За словами Грозєва, це вже почали робити прокуратури в Німеччині, Іспанії. До кінця місяця розпочнуть розслідування ще Литва та Нідерланди.

Цей процес незворотній. Окремо від Міжнародного суду, кожна країна має право та обов’язок розслідувати злочин за політичним ланцюжком. Вони доходять до головного обличчя, яким є головнокомандувач (країни – ред.). Тому без обвинувачень Путіну не закінчиться жоден процес,

– сказав Грозєв.

Головне питання у виконанні вироку

Він сказав, що залишається лише одне запитання – наскільки виконаним буде вирок.

Росія ніколи не здасть Путіна в сьогоднішньому своєму режимі. Конституція не дозволяє росіянам передати його, навіть якщо буде інша влада. Але це не найголовніше,

– додав розслідувач.

Грозєв пояснив, що якщо людина, яка очолює Росію, буде засуджена на довічне ув’язнення Міжнародним кримінальним судом, це все одно буде означати кінець Росії та це стане початок змін всередині країни.

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