Нагородження Anantara Dragon Seseh Bali відбулося на церемонії в Лондоні цими вихідними, пише CNN.

Нагорода для Anantara Dragon Seseh Bali

Готель привернув увагу суддів завдяки сміливій і нестандартній архітектурній концепції. Розроблений відомим британським архітектором Джоном Доузом, Anantara Dragon Seseh Bali втілює скульптурну та виразну архітектурну форму у вигляді дракона. Дизайн органічно поєднується з прибережним ландшафтом Балі, створюючи унікальний візуальний досвід, який не схожий на традиційні курортні проєкти. Готель Anantara Dragon Seseh Bali / Фото Taryan Group Крім цього, конкурсна комісія відзначила проєкт як найкращим в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні одразу в трьох категоріях: New Hotel Construction and Design, Hotel Architecture та Developer Website.

Ця перемога визначає здатність проєктів, створених в Україні, не тільки конкурувати на найвищому світовому рівні, а й ставати щоразу найкращими. Це саме те, що ми очікуємо від кожного нашого проєкту, аби новий проєкт був кращим за попередній,

– наголосив засновник і CEO Taryan Group Артур Мхітарян.

Цікаво, що це вже третій проєкт Taryan Group, який здобув звання "Кращий у світі" від International Property Awards. Раніше нагороду присвоїли Taryan Towers та Nver. Як вказали організатори, у глобальній індустрії нерухомості поєднання трьох світових титулів одним девелопером у різних напрямках є майже унікальним випадком.

"Той факт, що українські девелоперські проєкти дедалі частіше стають не винятком, а орієнтиром для світу, робить цю перемогу особливо цінною", – зауважили представники девелопера.

Готель отримав нагороду від International Property Awards / Фото Taryan Group

International Property Awards є однією з найпрестижніших глобальних премій у сфері нерухомості. Щороку проєкти оцінює суддівська колегія з понад 100 незалежних експертів з різних країн, серед яких – представники британського вищого істеблішменту, лорди та аристократи, а також міжнародні професіонали ринку. Відбір відбувається у кілька етапів і виключає будь-який комерційний вплив на фінальні рішення.