Ордер на арешт російських командувачів ВПС і ЧФ Росії: з’явилась реакція ЄС та Костіна

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт двох російських командувачів. Наразі у Євросоюзі та Офісі генпрокурора відреагували на таке рішення.

Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс та генеральний прокурор України Андрій Костін вітають рішення МКС щодо ордерів на арешт двох російських військових – командувача дальньої авіації Повітряно-космічних сил Росії Сергія Кобилаша і командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова. Про це вони повідомили за результатами засідання Ради ЄС з питань юстиції, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Україна не повинна чекати

Андрій Костін зазначив, що робота прокурорів – це збір доказів та проведення розслідувань, а вже саме суд має вирішувати, коли підозрювані опиняться за ґратами.

На цей час МКС видав ордер на арешт, тому ці люди матимуть багато труднощів навіть у подорожах, і це триватиме роками,

– сказав Костін.

Він також додав, що правосуддя має бути здійснене вчасно й Україна не повинна чекати поки злочинців затримають.

За словами Костіна, російські військові Кобилаш та Соколов підозрюються у скоєнні масових ракетних атак на об'єкти критичної інфраструктури дійсно після яких мільйони українців опинилися у непридатних для життя умов.

Дуже важливо зараз показати не тільки цим людям і не тільки іншим військовослужбовцям в Росії.Це важливо показати будь-якому іншому потенційному супротивнику, який може використовувати такий тип сили для нападу на цивільне населення, де б це не сталося – в Україні чи в будь-якій іншій частині світу,

– заявив Костін.

Міністр юстиції та Північного моря Бельгії Пол Ван Тігчелт наголосив, що наразі є прогрес у тому, що МКС видає ордери на арешт, а далі буде саме рішення суду.

Він зазначив, що російські воєнні злочини підкріплені багатьма доказами, а саме – даними з супутників, фотографіями та документами. Ці дані вже збирає Євроюст.

Зауважимо, що Соколов та Кобилаш несуть відповідальність за ракетні удари по українській енергетичній інфраструктурі щонайменше з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року.