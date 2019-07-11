"Мне сердце вырвали, понимаешь?"
На Стене памяти еще много места для портретов погибших военных. Тут каждый год высаживают цветы и каждый день следят за чистотой вокруг.
"Мне сердце вырвали, понимаешь?" – говорит по телефону парень лет 20. Он сидит на лавочке перед Стеной памяти у Михайловского собора. Для тех, кому война вырвала сердце, здесь много таких лавочек: садишься и можешь часами смотреть на портреты погибших за Украину.
Война не ждет: Украине пора выбирать – реальная политика или ритуальные хороводы
"Кем он был?" – спрашиваю, когда парень уже закончил разговор.
– Кем он был?.. Знаете, что тут ключевое?
– Что?
– БЫЛ. Он был моим папой. Погиб в Иловайске. Скоро пять лет, а мама до сих пор не привыкла, что его нет.
Мы молчим, секунд 10 неподвижно смотрим друг на друга и потом, как в странном кино беззвучно расходимся по сторонам.
Лучше, чтобы никогда не было ни Стены памяти, ни цветов, ни лавочек для тех, кому вырвали сердце, ни жен, которые не могут привыкнуть жить без мужей.
Поддерживайте армию и приближайте нашу общую победу тут.
Важно: Разведение войск на Донбассе: где именно и что будет дальше