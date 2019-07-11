На Стене памяти еще много места для портретов погибших военных. Тут каждый год высаживают цветы и каждый день следят за чистотой вокруг.

"Мне сердце вырвали, понимаешь?" – говорит по телефону парень лет 20. Он сидит на лавочке перед Стеной памяти у Михайловского собора. Для тех, кому война вырвала сердце, здесь много таких лавочек: садишься и можешь часами смотреть на портреты погибших за Украину.

Война не ждет: Украине пора выбирать – реальная политика или ритуальные хороводы

"Кем он был?" – спрашиваю, когда парень уже закончил разговор.

– Кем он был?.. Знаете, что тут ключевое?

– Что?

– БЫЛ. Он был моим папой. Погиб в Иловайске. Скоро пять лет, а мама до сих пор не привыкла, что его нет.