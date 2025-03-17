В Україні працюють над множинним громадянством: на якому це зараз етапі

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю міністра єдності Олексія Чернишова для BBC. Він висловив впевненість, що цього року цей закон "має і буде прийнятий".

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Чернишов каже, що закон про множинне громадянство – це важливий компонент, щоб зберегти українців, які хочуть отримати громадянство інших країн.

Держава також хоче заохотити українців США, Канади та інших країн отримувати український паспорт.

Міністр зауважив, що для отримання українського громадянства як іноземцям, так й етнічним українцям за кордоном треба пройти "кола пекла", зокрема, скласти іспити, що не усім вдається.

У мене такі відчуття, що ми говоримо про громадянство такої країни, якій треба скорочувати населення і створювати перепони, наприклад, якесь Монако. Але це не Монако, так? Сьогодні, на жаль, за чинним законодавством, якщо ти фактично отримуєш паспорт іншої країни – ти перестаєш в легальний спосіб вважатися за громадянина України. Багато українців не здають паспорт і не виходять з українського громадянства, але це має бути врегульовано,

– додав Чернишов.

Він заявив, що уже в 2025 році закон це врегулює.